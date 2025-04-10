企業與民間攜手提升拾荒者生活與工作環境　推動永續回收體系

▲台灣好回收好生活協會於昨（9）日聯合大豐環保及正隆公司，啟動首場志工服務行動。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台灣好回收好生活協會於昨（9）日聯合大豐環保及正隆公司，啟動首場志工服務行動，分別透過協助整理回收物與清潔載具以及捐贈衛生紙、清潔劑等方式，給予拾荒者實質的生活與工作支持。

大豐環保表示，這次活動中協助整理回收物與清潔載具，改善拾荒者的工作環境。志工團隊走訪拾荒者住家，協助分類長期堆積的回收物，並清洗拾荒者的腳踏車、機車與汽車。這些載具工作包括貼上反光條及調整剎車系統，以提升行車安全性。

▲大豐環保董事長林盟洲與協理劉譯文為永續回收夥伴清消工作載具。（圖／記者游瓊華翻攝）



正隆公司則透過鄭火田慈善基金會捐贈蒲公英環保衛生紙、清潔劑、洗手露、洗碗精等民生物資，實質協助拾荒者日常生活所需。正隆強調，長期關注環境與基層弱勢議題，強調關懷回收體系中的第一線工作者，是實踐企業永續發展（ESG）與落實公益責任的重要一步。未來，將持續與協會攜手推動資源永續與社會共好，深化企業與公益之間的連結與影響力。

台灣好回收好生活協會指出，協會的願景是以系統支持回收夥伴，致力推動實踐社會正義並邁向永續未來的回收體系，協會也會秉持改善回收夥伴生活、健全回收工作環境及提升全民環保意識等三大核心目標，並積極媒合更多回收機會，協助回收工作者提升社會認同與生活穩定性。