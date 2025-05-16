基隆、花蓮市府盜用民眾個資助罷免　綠：國民黨從上到下造假是日常

▲國民黨黨主席朱立倫 。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

大罷免潮起，國民黨發動罷免綠營民代卻因各地皆涉大量死亡連署、偽造文書等，各地多位黨工皆已認罪，而基隆、花蓮市府更直接啟用戶政機關民眾個資協助藍營。對此，民進黨15日批評，是誰造成國民黨幹部陸續被羈押、被起訴？最該負責任的，就是黨主席朱立倫，隨著起訴書等資訊陸續曝光，可以更清楚看到國民黨從上到下「造假就是日常」的狀況。這不是檢調選擇性辦案，而是造假成性的國民黨，真的就這麼誇張，請朱立倫站起來好好面對，向被偽造連署的民眾道歉。

民進黨表示，這段時間以來，中國國民黨毀憲亂政、惡刪預算，辜負人民的期待，離主流民意越來越遠，卻又想要打腫臉充胖子，發動政治報復的惡罷，結果生鏽的黨組織只能「抄！抄！抄」，大規模連署作假，甚至是公器私用查水表的違法行為，已被檢調陸續查辦、起訴。

民進黨直言，隨著起訴書等資訊陸續曝光，可以更清楚看到國民黨從上到下「造假就是日常」的狀況。民進黨也列舉，第一、屏東案：原住民也有大量死亡連署！對得起祖靈嗎？5/15的最新消息，山地原住民立委伍麗華罷免案，領銜人是國民黨立委盧縣一的助理張芳碩。此人涉嫌偽造文書，已遭到當庭逮補，更被檢方聲押。是由是死亡連署高達202份，甚至還有「非原住民」連署混在裡面，明顯造假，將被持續偵辦下去。

第二、台南案：對話記錄曝光，抄襲毫不遮掩，在上級不合理的KPI壓力下，國民黨基層黨工只好大量抄連署。台南地檢署的起訴書揭露黨工基層的對話紀錄，包括「總收回310份，不足部分正在抄」 、「抄黨員名冊是老方式，之前公投也有抄」等離譜證據。5/8偵查終結後，檢方起訴國民黨台南市黨部莊姓副主委、洪姓書記長、劉姓總幹事等11名黨工，起訴書內容中指出，國民黨動員黨工和親友，以一份2至3元的酬勞，抄寫罷免案提議人名冊。

第三、花蓮案：縣府官員盜用戶政資料查水表，民眾行使連署權力，卻在家中遇到民政官員來「拜訪」，震驚各界的花蓮查水表案，5/14花蓮縣民政處長等三人正式被起訴。起訴書上面寫明，縣府官員利用民眾留下的紙本與電子簽章，施壓基層文官拿來比對連署書簽名，把戶政資料做法定外的使用。這些欺負花蓮鄉親的違法行為，都是為了護航傅崐萁。

民進黨表示，國民黨目前被搜索、被偵辦的縣市黨部組織，還包含基隆、台北、新北、台中、宜蘭。可以說全國刮起「藍色造假炫風」，但這不是檢調選擇性辦案，而是造假成性的國民黨，真的就這麼誇張，跨縣市黨工都有相同的抄襲文化，違法的行為如此明顯，留下的證據如此之多，就不要再怪東怪西了。請朱立倫站起來好好面對，向被偽造連署的民眾道歉！負起泱泱大黨的政治責任。