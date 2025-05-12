愛犬被撞！花蓮愛狗男衝肇事者家討公道　亂揮菜刀這下慘了

▲ 周姓男子不滿狗兒被林姓男子撞傷，持刀衝到對方住處亂揮菜刀，林男家人連忙報警。 （圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟、吳欣蓉／花蓮報導

花蓮周姓男子不滿愛犬遭林姓男子駕車撞傷，8日飲酒後越想越氣，酒駕騎車持刀衝到對方住處，當時僅有林的妻兒在家，周男當即揮舞手中利刃，作勢要砍人，嚇得林男家人連忙報警。員警到場後在周的機車內尋獲一把菜刀，偵訊後依恐嚇、公共危險罪嫌偵辦。

志學派出所指出，林男日前疑似在開車時撞傷周的愛犬，但林男以為是流浪犬，所以未下車察看，而周男則在發現愛犬重傷後，8日調閱監視器得知是林男肇事逃逸，酒後情緒失控，攜帶菜刀前往林男住家想理論，不料，林男不在家，只有其家人在場，周男一到就對林男妻兒掏出菜刀並揮動，令林妻驚嚇不已、心生畏懼，立刻報警求助。

警方獲報趕抵，考量周男情緒激動，且曾持刀出現民宅，因此不敢大意，當即對周男搜查，最後在其機車後車廂找到一把菜刀依法查扣，並依照恐嚇、公共危險罪嫌移送偵辦。

▲ 警方依法查扣從周男機車尋獲的一把菜刀 。（圖／記者王兆麟翻攝）

吉安分局長陳盈元也呼籲，民眾如遇糾紛應冷靜面對，依循法律途徑處理，切勿因情緒衝動攜帶危險物品或做出不理性行為，不僅無法解決問題，還可能觸法受罰。