北市府今年2月就遞世壯運邀請函　賴清德失同台黃仁勳良機

▲輝達創辦人黃仁勳16日午間搭乘私人專機降落松山機場。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

2025世壯運將在明天登場，總統府昨指出，總統賴清德因國政繁忙，無法親自出席世壯運開幕典禮。據了解，北市府早在今年2月25日，就發文教育部體育署邀請總統及副總統共襄盛舉，參加5月17日在大巨蛋舉行的開幕典禮，但市府遲遲未獲回應，直到昨才以「國政繁忙」為由告知不出席；而就在市府宣布黃仁勳將擔綱聖火手後，總統府又主動告知執委會將由副總統蕭美琴代表出席，引發討論。

據了解，邀請黃仁勳擔任聖火手一事並非臨時起意，北市府早在去年就悄悄展開佈局。知情人士指出，北市府除了與輝達之間的各領域合作接觸之外，還開展了一條以場地空間為主軸的支線任務，以Computex場地方的身份推進雙方關係。

知情人士說，輝達在去年籌備COMPUTEX年會來台，尋找能夠凸顯企業形象與科技創新精神的場地，最後看中台北流行音樂中心的國際感與象徵性，於是雙方便展開密集接洽。

知情人士指出，在雙方洽談場地的過程中，北市府展現彈性及誠意，為後續合作鋪下關鍵伏筆。而整個接觸與溝通當中，雙方始終保密，直至黃仁勳最終親自拍板來台，相關訊息才得以曝光。

該人士透露，當黃仁勳來台時程確定後，北市團隊隨即提出進一步邀請，主動爭取他出任世壯運「科技聖火代表」。由於彼此已有合作基礎與默契，黃仁勳也爽快答應，一展他親民的風格，以行動展現對台北盛事的正面態度。

知情人士說，市府早早在2月就向總統府方送出邀請函，即便當時仍未確定黃仁勳是否來台，但仍展現誠意邀請總統出席這項國際賽事、共襄盛舉。沒想到市府遲遲未獲府方的回應，直到前一刻才以「國政繁忙」為由回絕，甚至最高層級僅到政委。

知情人士表示，但就在市府確定黃仁勳點頭出席後，府方又主動來接洽要由副總統蕭美琴出席，讓市府感到詫異，也讓當初拒絕不出席的賴，等同自斷與黃同框契機。

▲台北市府邀請總統與副總統參與「2025雙北世界壯年運動會」開幕典禮。（圖／讀者提供）