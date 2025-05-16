蕭美琴出席世壯運與黃仁勳有關？　她批賴清德：格局扭捏不大方

▲民眾黨發言人吳怡萱。（資料照／記者許靖麒攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

總統賴清德以「國政繁忙」為由，缺席明天登場的世壯運開幕式，但就在北市府宣布將由輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳擔任世壯運聖火手後，總統府急忙告知世壯運執委會，副總統蕭美琴將代表出席開幕式，外界解讀，府方此舉與黃仁勳效應有關，對此，民眾黨發言人吳怡萱直言，賴清德放棄以「地主國總統」身分出席國際賽事，事後還急忙改由副手出席的決策顯得格局扭捏不大方。

吳怡萱表示，雙北世界壯年運動會即將在明天正式開幕，賴清德卻因為「國政繁忙」選擇不出席，有別於過去前總統馬英九、蔡英文的作法，賴清德放棄了一次在世界各國面前展現「地主國總統」身分的機會。

吳怡萱指出，2017年世大運，柯文哲即使備受壓力，也要讓蔡英文能在開幕式上，以「中華民國總統蔡英文女士」介紹登場，也因為必須跟中國大陸斡旋，事後還被百般抹紅，但是柯文哲卻說，「替國家做事，撐過去、扛過去就好了」。

此外，吳怡萱遙想2009年，陳菊在當高雄市長時，也特別跑到北京提到「馬英九總統」，世界運動會開幕當天，馬英九也以地主國總統身分，歡迎來自全球的選手代表。

針對賴清德的行程安排，吳怡萱強調，愛台灣不是靠說的，而是要付出行動，不因政黨、顏色而有差別待遇，這麼好的一個「讓世界看見台灣」的機會，今年賴清德卻選擇缺席。

最後，吳怡萱痛批，在黃仁勳擔任科技界聖火手新聞出來後，總統府才急忙釋出消息，將由副總統蕭美琴代表出席，總統府的扭捏不大方，也是把自己格局做小了。