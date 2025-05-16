　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蕭美琴出席世壯運與黃仁勳有關？　她批賴清德：格局扭捏不大方

▲▼民眾黨發言人吳怡萱、李頂立主持中央委員會會後轉述記者會。（圖／記者許靖麒攝）

▲民眾黨發言人吳怡萱。（資料照／記者許靖麒攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

總統賴清德以「國政繁忙」為由，缺席明天登場的世壯運開幕式，但就在北市府宣布將由輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳擔任世壯運聖火手後，總統府急忙告知世壯運執委會，副總統蕭美琴將代表出席開幕式，外界解讀，府方此舉與黃仁勳效應有關，對此，民眾黨發言人吳怡萱直言，賴清德放棄以「地主國總統」身分出席國際賽事，事後還急忙改由副手出席的決策顯得格局扭捏不大方。

吳怡萱表示，雙北世界壯年運動會即將在明天正式開幕，賴清德卻因為「國政繁忙」選擇不出席，有別於過去前總統馬英九、蔡英文的作法，賴清德放棄了一次在世界各國面前展現「地主國總統」身分的機會。

吳怡萱指出，2017年世大運，柯文哲即使備受壓力，也要讓蔡英文能在開幕式上，以「中華民國總統蔡英文女士」介紹登場，也因為必須跟中國大陸斡旋，事後還被百般抹紅，但是柯文哲卻說，「替國家做事，撐過去、扛過去就好了」。

此外，吳怡萱遙想2009年，陳菊在當高雄市長時，也特別跑到北京提到「馬英九總統」，世界運動會開幕當天，馬英九也以地主國總統身分，歡迎來自全球的選手代表。

針對賴清德的行程安排，吳怡萱強調，愛台灣不是靠說的，而是要付出行動，不因政黨、顏色而有差別待遇，這麼好的一個「讓世界看見台灣」的機會，今年賴清德卻選擇缺席。

最後，吳怡萱痛批，在黃仁勳擔任科技界聖火手新聞出來後，總統府才急忙釋出消息，將由副總統蕭美琴代表出席，總統府的扭捏不大方，也是把自己格局做小了。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
532 2 7438 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
曾國城慘丟工作認「有陰影」　吐心聲：講話容易被扭曲
航運老闆面交23次...被騙5千萬
蔡英文出訪穿「9萬塊風衣」被酸奢侈！律師曝家底：有什麼好嘴
快訊／吳明達「送北監執行」！　特勤車一路押後
快訊／酒吧開槍射殺債主！屏東男逃亡11小時　下午赴警局投案
不只藝人！國防部「若查這群人」　郭正亮爆好幾千人：監獄不夠關
黃仁勳今晚與魏哲家共進晚餐　「想拜訪水果攤阿姨」
藍委擬提案修《兵役法》　沒當兵者不適用屆齡除役
17台人被逮！爽住豪華別墅　還有佣人、司機

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

中國施壓！南非更改台灣駐處地址　林佳龍：違反協議不具效力

亡羊補牢！藍委擬提案修《兵役法》　沒當兵者不適用屆齡除役

北市府今年2月就遞世壯運邀請函　賴清德失同台黃仁勳良機

對美關稅「從零談起」惹議　卓榮泰：維持產業競爭力是必要原則

蕭美琴出席世壯運與黃仁勳有關？　她批賴清德：格局扭捏不大方

民進黨520民調／賴清德滿意度57.3%　近8成民眾支持提高免稅門檻

回顧賴清德就職周年表現　藍委痛批未來三年恐成最黑暗的災難

民進黨公布賴清德滿意度達57.3％　國民黨：國王的新衣看不見民怨

喊話立院儘速解凍預算！　卓榮泰：國防預算多凍一天國安威脅越大

人數不足額仍受理憲訴法釋憲　吳宗憲：民進黨陷大法官於不義

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【泰格與雪兒】老闆別鬧了

【獅迷突襲！】 #李珠珢 可愛獅吼+簽名球拉攏粉絲XD

【Baby Shark的魔力】2歲娃賴床叫不醒！聽這首秒爬起跟著跳XD

【太寫實】模仿老婆平常對小孩溫柔賢淑　面對功課直接原地爆炸

【給我去屏東】中信吉祥物炫耀李珠珢應援毛巾還跳32撞！

【有正妹！】花蓮雞排店驚見美女店員！大長腿+氣質笑容我沒了

【嬰兒有豁免權？】貓主子有差別待遇！寶寶得到許可任他摸

【孩子走了…】基隆5歲童遭父悶殺　母癱軟坐輪椅現身相驗 #基隆 #男童 #命案

中國施壓！南非更改台灣駐處地址　林佳龍：違反協議不具效力

亡羊補牢！藍委擬提案修《兵役法》　沒當兵者不適用屆齡除役

北市府今年2月就遞世壯運邀請函　賴清德失同台黃仁勳良機

對美關稅「從零談起」惹議　卓榮泰：維持產業競爭力是必要原則

蕭美琴出席世壯運與黃仁勳有關？　她批賴清德：格局扭捏不大方

民進黨520民調／賴清德滿意度57.3%　近8成民眾支持提高免稅門檻

回顧賴清德就職周年表現　藍委痛批未來三年恐成最黑暗的災難

民進黨公布賴清德滿意度達57.3％　國民黨：國王的新衣看不見民怨

喊話立院儘速解凍預算！　卓榮泰：國防預算多凍一天國安威脅越大

人數不足額仍受理憲訴法釋憲　吳宗憲：民進黨陷大法官於不義

中國施壓！南非更改台灣駐處地址　林佳龍：違反協議不具效力

波傑姆斯基G5狂飆仍遭質疑　傳勇士內部想找「普爾」型球員

台鐵南迴線電車線斷落「9列車延誤」　誤點逾45分全額退費

雙軌生學經歷雙贏！勞動部助攻「畢業即就業」　9成學生順利踏入職場

網戀新加坡女「來台開美容館」　屏東男被騙40萬還淪人頭戶

基隆東岸停車場爭議！大日公司提「優先訂約權」訴訟　遭法院駁回

頑童MJ116「NONO清單全公開」！　直接開噴：不要找我們

5／19起連3天買二送一　台灣甜點店新推「生甜甜圈」

高允貞根本是新一代人間香奈兒！盤點她的美包收藏　珍珠鏈小包值得投資

海研會「國際貨物承攬運送業從業人員訓練班第01期」　政府補助逾八成

《全明星》王品澔免當兵：心臟有問題　突暈倒3次「睡著心跳每分鐘僅30下」

政治熱門新聞

「為了新店我們選擇放下」　罷團「除瑜回收」宣布停止罷免陳乃瑜

台灣民意民調／近六成民眾挺休假「4+1」　游盈隆：在野黨漂亮一擊

北市公布33名酒駕累犯名單　「陳紹琳」7次最多、這4人照片張貼鄰里

想在世壯運「宣揚武統」　2陸選手被拒入境

向賴清德發怒吼！藍發起「519全民叭賴」　下午5點20分按喇叭抗議

世壯運狀況多　許淑華批蔣萬安害台灣丟臉

世壯運明開幕！黃仁勳擔任聖火手　總統賴清德改派蕭美琴出席

昨嘆「聯絡不到朱立倫」　李孝亮今鞠躬道歉：本人不當發言

亡羊補牢！藍委擬提案修《兵役法》　沒當兵者不適用屆齡除役

科技聖火點亮大巨蛋！　黃仁勳出任世壯運「科技聖火代表」

「閃兵」達除役年齡僅罰錢？　 內政部澄清：最重可判7年徒刑

民進黨520民調／賴清德滿意度57.3%　近8成民眾支持提高免稅門檻

罷綠委領銜人不認偽造連署　王定宇曝起訴書打臉：公開說謊串供？

赴英國國會演說　蔡英文：台灣的存在嚇阻中國擴張野心

更多熱門

相關新聞

輝達台灣總部揭曉？　黃仁勳笑答 ：「現在說太多就破壞驚喜」

輝達台灣總部揭曉？　黃仁勳笑答 ：「現在說太多就破壞驚喜」

NVIDIA創辦人黃仁勳今日中午搭乘專機抵台，於松山機場入境，黃仁勳走出商務中心時，以一身黑色T恤現身，不過面對蜂擁而上的記者，他笑著要大家「別靠太近」，因為他的頭髮很亂，他可能要去剪個頭髮。不過面對輝達總部地點問題，黃仁勳則表示，他有一個很有趣的點子。

民進黨520民調／賴清德滿意度57.3%　近8成民眾支持提高免稅門檻

民進黨520民調／賴清德滿意度57.3%　近8成民眾支持提高免稅門檻

民進黨公布賴清德滿意度達57.3％　國民黨：國王的新衣看不見民怨

民進黨公布賴清德滿意度達57.3％　國民黨：國王的新衣看不見民怨

回顧賴清德就職周年表現　藍委痛批未來三年恐成最黑暗的災難

回顧賴清德就職周年表現　藍委痛批未來三年恐成最黑暗的災難

打詐警被騙1095萬！竹聯、風飛沙2黑幫幹的

打詐警被騙1095萬！竹聯、風飛沙2黑幫幹的

關鍵字：

賴清德蕭美琴輝達世壯運黃仁勳吳怡萱

讀者迴響

熱門新聞

公司招待日本旅遊未去！超級女營業員走絕路

10人有4人中鏢！新冠「特別3症狀曝光」快篩一下

「為了新店我們選擇放下」　罷團「除瑜回收」宣布停止罷免陳乃瑜

威震前董座吳明達假釋撤銷　睡夢中被30特勤包圍

水族館關閉4個月　虎鯨與海豚被遺棄在腐爛池

娶20歲越南嫩妻！　韓男「蜜月後染性病」

救命錢卡關　病婦命喪銀行前

國光客運傳桃機出事故　多人受傷

台新證驚傳女營業員輕生　金管會證實

新冠確診　苦主1部位痛爆「不是喉嚨」

便當菜「電話線」本名曝！菜販：是超級食物

掰腿狂舔還問：舒不舒服　按摩師慘了

快訊／5縣市大雨特報！下到晚上

詐防中心警遭騙千萬　「6度親交車手」

獨／睡夢中遭30特勤包圍　吳明達「雙手抱頭」遭逮

更多

最夯影音

更多

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【泰格與雪兒】老闆別鬧了

【獅迷突襲！】 #李珠珢 可愛獅吼+簽名球拉攏粉絲XD

【Baby Shark的魔力】2歲娃賴床叫不醒！聽這首秒爬起跟著跳XD

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面