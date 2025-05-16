回顧賴清德就職周年表現　藍委痛批未來三年恐成最黑暗的災難

▲賴清德。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

對於總統賴清德就職將滿一年，國民黨立法委員許宇甄表示，賴清德這一年來的施政表現，內政上無能為力，外交上進退失據，在兩岸關係上更是火上澆油，導致台海局勢空前緊張，總結這一年，賴清德正一步步將台灣帶向獨裁、戰爭與崩壞的深淵，賴清德若繼續執迷不悟，未來三年任期不會是台灣的希望，而將是台灣歷史上最黑暗的災難。

許宇甄表示，現在的賴政府選擇築起對抗民意的高牆，壟斷政治與司法權力，還對在野黨發動大罷免、大搜索、大羈押，只要不認就羈押，押到你認為止，但身為賴清德愛將的陳宗彥涉性招待案，卻能三度脫身，他們看到的是台灣民主出現空前危機。

許宇甄再表示，而更令人震驚的是，民進黨一邊抹黑在野黨「親共」、「賣台」，自己卻在總統府、行政院、外交部、國安會、民進黨部養共諜。這種雙標行徑不僅令人不齒，更徹底揭穿真正造成國安破口的是民進黨，而綠共就在民進黨。

許宇甄批評，賴清德個性剛愎、格局狹隘，這一年的表現令人失望；居住正義停滯不前，青年低薪問題未解決，難怪20~29年輕人，滿意度只有26%。賴政府施政上不僅沒有開創新局，反而故步自封，還越做越爛，難怪執政成績死當。

許宇甄再批評，賴清德在面對在野黨監督時，處處表現出總統和行政權至上的威權獨裁心態，毫無成熟民主體制應有的尊重與溝通，導致政策推動困難；民進黨長期以來的野蠻、腐敗、反改革的形象，使賴清德總統的誠信與能力備受質疑，這不僅是其個人的危機，更是整個執政團隊的嚴重警訊。

許宇甄強調，總結這一年，賴清德政府不僅無能，更令人憂心的是，他正一步步將台灣帶向獨裁、戰爭與崩壞的深淵。他沒有謀略，卻充滿傲氣；沒有改革，卻只會鬥爭；沒有民意基礎，卻妄想操控國家命運。賴清德若繼續執迷不悟，三年任期不會是台灣的希望，而將是台灣歷史上最黑暗的災難。

