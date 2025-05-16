快訊／4縣市「高溫警示」　中午前已飆36.1度

▲中央氣象署發布高溫警示。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署針對4縣市發布高溫警示，因天氣高溫炎熱，今（16）日中午前後高雄市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；彰化縣、台南市、屏東縣為黃色燈號，請注意。

根據觀測，屏東春日上午10時30分已經出現36.1度，彰化員林10時50分也飆到35.5度，屏東三地門、高雄內門11時都有35.3度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署提醒，民眾應減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害；在室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等；另也要適時關懷老人、小孩、慢性病人，減少長時間處在高溫環境。

高溫資訊(橙色)

影響時間：16日白天

＊高溫橙色36燈號：高雄市

＊高溫黃色燈號：彰化縣、台南市、屏東縣



▲氣象署發布高溫警示。（圖／氣象署）

根據氣象署預報，今日各地白天普遍高溫炎熱，中南部及大台北高溫達33至35度，南部近山區氣溫會再更高，局部地區有36度左右高溫發生的機率，其他地區高溫也有30至32度；各地低溫約22至26度。

另外，各地多為晴到多雲較穩定的天氣，花東地區及恆春半島局部地區有短暫陣雨，並有較大雨勢的機率，宜蘭地區也有零星短暫陣雨，中午過後各地山區及大台北地區有零星短暫雷陣雨。

資料來源：氣象署