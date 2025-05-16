　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

假釋期買兇槍殺！威震集團吳明達回監獄服刑　雙手上銬現身畫面曝

記者劉人豪／新北報導

威震聯盟董事長吳明達1999年時，犯下北聯幫主唐重生槍擊命案，被法院判處無期徒刑確定入獄服刑，但他2017年獲准假釋後，籌組威震聯盟犯下多起暴力犯罪，去年又因企圖買兇槍殺青山宮主委黃清源，被判刑1年8月後，檢察官聲請撤銷先前殺人罪的假釋獲准，新北地檢署15日指揮刑事局拘提吳明達到案，今（16）日將他押往新北檢，預定稍後重新入獄服刑，吳明達雙手上銬拿寶特瓶現身畫面也曝光。

▲▼ 吳明達 。（圖／記者邱中岳攝）

▲威震聯盟董事長吳明達因殺人案被判無期徒刑，獲准假釋後又涉嫌多起暴力案件。（圖／記者邱中岳攝）

吳明達出身台北市大同區角頭，早年就與人稱「重重」的北聯幫主唐重生有宿怨，1999年5月間，2人在中山區農安街狹路相逢，吳明達開槍擊斃唐重生，2001年6月間，吳明達因殺人罪被判刑入獄，2017年2月獲准假釋，法院裁定假釋期間付保護管束，管束期間到2032年為止。

但吳明達出獄後成立「威震聯盟」，對外送米布施建立公益團體形象，檢警獲報，威震聯盟在全台下轄7大堂口分會，總會據點設在台北市「天龍三溫暖」，由吳明達指揮小弟，犯下多起暴力討債、槍擊、恐嚇等案件，藉此壯大聲勢、發展地盤以牟取暴利。

2022年間，吳明達不滿萬華青山宮主委黃清源介入調解1起債務糾紛，涉嫌以500萬元找槍手伏擊黃清源，第1組槍手因價錢問題沒接受委託，第2組槍手收了訂金後，又不敢下手，反而投靠黃清源、尋求保護，檢察官依預備殺人罪將吳明達起訴，台北地院2023年間將吳明達判刑1年8個月。

在此同時，其他檢警單位陸續接獲不少威震集團相關的暴力犯罪案件，檢察官於是聲請撤銷吳明達的殺人案假釋，剛好新北地檢署指揮刑事局偵辦吳明達所涉組織犯罪等案件，在15日兵分4路搜索，並將吳明達拘提到案，若吳明達未因組織犯罪案件遭聲押，也將被移送北檢發監，繼續執行先前殺人案的無期徒刑。今刑事局將他押往新北檢複訊，預定將重新入獄服刑。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
532 2 7438 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
女星控遭「20多警圍毆」！　林口警無奈曝真相
威廉3節目全喊停！　《效廉出發吧》發聲
快訊／屏東酒吧凌晨槍響1死　槍手在逃
詐團到處開戶被擋！一銀宜蘭分行成破口...5行員淪內鬼遭調查
獨／現場畫面曝！睡夢中遭30特勤包圍　吳明達「雙手抱頭」遭逮
快訊／慘！這檔上市首日就爆跌停　賣壓出籠
快訊／疑幫詐團洗錢！一銀5行員遭帶回　女副理80萬交保
獨／名醫蘇一峰遭告殺人未遂　真相揭曉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女星怒控報案遭「20多名警員圍毆」破相！　林口警無奈曝真相

世壯運在雙北！北市警局編制維安處　「警犬+無人機」最後演練

快訊／追討20萬債務被射殺！屏東酒吧凌晨槍響　槍手在逃

移工無照酒駕！見臨檢秒調頭連闖13紅燈噴8萬　還是通緝犯

詐團到處開戶被擋！一銀宜蘭分行成破口...5行員淪內鬼遭調查

桃機停機坪星宇航空拖車撞長榮航勤車　現場畫面曝光

基隆女與機車碰撞！倒地後再遭轎車輾送醫不治　事故現場畫面曝

欠20萬卡債辦貸款又被騙8萬　衰女「急討錢交3帳戶」獲無罪

發布總統大選假民調！媒體人受對岸指示找教授協助　獲緩刑定讞

快訊／疑幫詐團洗錢！一銀「5行員遭帶回」　女副理80萬交保

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【泰格與雪兒】老闆別鬧了

【獅迷突襲！】 #李珠珢 可愛獅吼+簽名球拉攏粉絲XD

【Baby Shark的魔力】2歲娃賴床叫不醒！聽這首秒爬起跟著跳XD

【給我去屏東】中信吉祥物炫耀李珠珢應援毛巾還跳32撞！

【有正妹！】花蓮雞排店驚見美女店員！大長腿+氣質笑容我沒了

【嬰兒有豁免權？】貓主子有差別待遇！寶寶得到許可任他摸

【太寫實】模仿老婆平常對小孩溫柔賢淑　面對功課直接原地爆炸

【孩子走了…】基隆5歲童遭父悶殺　母癱軟坐輪椅現身相驗 #基隆 #男童 #命案

女星怒控報案遭「20多名警員圍毆」破相！　林口警無奈曝真相

世壯運在雙北！北市警局編制維安處　「警犬+無人機」最後演練

快訊／追討20萬債務被射殺！屏東酒吧凌晨槍響　槍手在逃

移工無照酒駕！見臨檢秒調頭連闖13紅燈噴8萬　還是通緝犯

詐團到處開戶被擋！一銀宜蘭分行成破口...5行員淪內鬼遭調查

桃機停機坪星宇航空拖車撞長榮航勤車　現場畫面曝光

基隆女與機車碰撞！倒地後再遭轎車輾送醫不治　事故現場畫面曝

欠20萬卡債辦貸款又被騙8萬　衰女「急討錢交3帳戶」獲無罪

發布總統大選假民調！媒體人受對岸指示找教授協助　獲緩刑定讞

快訊／疑幫詐團洗錢！一銀「5行員遭帶回」　女副理80萬交保

約基奇生涯第7度搶七！生死戰驚人數據曝　戈登拉傷成大隱憂

快訊／12:43花蓮規模3.4地震　4縣市有感「最大震度2級」

大谷翔平「搖頭娃娃日」雙響煙火秀！道奇19比2重擊運動家

卓榮泰上任滿週年　期許閣員當港口引水人、喊話朝野合作

這波新冠較複雜！黃立民示警：強勢病毒株變多　疫情恐拖逾3個月

直擊／最美歌聲「希望兒童合唱團」立院獻唱　朝野立委喊安可

西螺福興宮feat.乖乖　感動重現《稜轎腳 祈平安》

蔡依林新歌月底才出「16秒音檔」外流了！　「吃人驚悚照」也曝光

結果揭曉！石虎雙胞胎「捲心蛋捲心糕」　凌晨窩麻布袋選定名字

超商、量販補貨快篩！防疫用品酒精擦、抗菌紙巾「買1送1」

【不要睡！】爸哄睡完準備睡覺嫩嬰卻起床了XD

社會熱門新聞

國光客運傳桃機出事故　多人受傷

公司招待日本旅遊未去！超級女營業員走絕路

詐防中心警遭騙千萬　「6度親交車手」

掰腿狂舔還問：舒不舒服　按摩師慘了

越南移工「台鐵掉400萬」創紀錄　知情人士揭內幕

威震前董座吳明達假釋撤銷　睡夢中被30特勤包圍

趁5歲兒午睡活活悶死！基隆狠父「灌400cc高粱」

即／一銀宜蘭分行才帶走5名行員！　女副理調任住處也被搜索

金主讓大同「止虧為盈」　竟反被重判13年半入獄

即／疑幫詐團洗錢！　一銀「4女1男行員」遭帶回

26年前槍殺北聯幫主！威震吳明達將重回監獄

開車沿路丟棄16隻柴犬！　新竹女遭罰41.5萬、禁養犬貓

衰男上網查證過仍被騙　結局逆轉無罪

國光客運桃機自撞　31人受傷情況曝光

更多熱門

相關新聞

獨／睡夢中遭30特勤包圍　吳明達「雙手抱頭」遭逮

獨／睡夢中遭30特勤包圍　吳明達「雙手抱頭」遭逮

威震集團前董事長吳明達，在1999年犯下北聯幫幫主唐重生槍擊命案，被判處無期徒刑入監服刑，但是在2017年假釋，又涉嫌組成「威震集團」犯下多起暴力犯罪，還企圖買兇槍殺青山宮主委黃清源，新北地檢署在15日上午7時指揮刑事局在淡水住處逮人，刑事局動員30名特勤人員攻堅、將吳銘達包圍；吳見狀後雙手揹在後腦上，全程配合不多說話。

威震前董座吳明達假釋撤銷　睡夢中被30特勤包圍

威震前董座吳明達假釋撤銷　睡夢中被30特勤包圍

防詐中心警遭騙千萬背景曝　年紀偏長負責行政工作

防詐中心警遭騙千萬背景曝　年紀偏長負責行政工作

醉男機上鬧事「紅膠帶綁座椅」畫面曝

醉男機上鬧事「紅膠帶綁座椅」畫面曝

國中師出不雅考題！議員爆「教唆學生上網帶風向」

國中師出不雅考題！議員爆「教唆學生上網帶風向」

關鍵字：

吳明達威震聯盟暴力案件入獄組織犯罪影音

讀者迴響

熱門新聞

水族館關閉4個月　虎鯨與海豚被遺棄在腐爛池

娶20歲越南嫩妻！　韓男「蜜月後染性病」

救命錢卡關　病婦命喪銀行前

國光客運傳桃機出事故　多人受傷

公司招待日本旅遊未去！超級女營業員走絕路

台新證驚傳女營業員輕生　金管會證實

10人有4人中鏢！新冠「特別3症狀曝光」快篩一下

便當菜「電話線」本名曝！菜販：是超級食物

AV女優橘瑪麗宣布引退：心情一度感到低落

「為了新店我們選擇放下」　罷團「除瑜回收」宣布停止罷免陳乃瑜

新冠又來了？網痛苦「二陽」發燒一周

詐防中心警遭騙千萬　「6度親交車手」

掰腿狂舔還問：舒不舒服　按摩師慘了

兒醫警告：幼童出現「1症狀」要快就醫

美女氣象主播下海拍AV　「身體軟Q」喜歡被銬住

更多

最夯影音

更多

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【泰格與雪兒】老闆別鬧了

【獅迷突襲！】 #李珠珢 可愛獅吼+簽名球拉攏粉絲XD

【Baby Shark的魔力】2歲娃賴床叫不醒！聽這首秒爬起跟著跳XD

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面