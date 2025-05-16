　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

國中師出不雅考題！議員爆「教唆學生上網帶風向」：疑想揪吹哨者

記者林名揚／金門報導

金門縣金城國中日前考試題目中出現「精液豆漿、綠茶婊、捅屁眼」等大量不雅字眼，考題被PO上網轉發後引發輿論熱議。金門縣議會15日也針對此一議題進行質詢，議員吳姵雯指出，雖然翁師目前已經請假，校方美其名是讓翁師與學生「隔離」，但事實上翁師仍在班級LINE群組中，還煽動學生上網留言筆戰、帶風向，甚至疑似要求揪出「吹哨者」，令吳直呼「不敢相信竟然有這種老師！」

▲▼金門縣議員董森堡、吳佩雯。（圖／記者林名揚攝）

▲金門縣議員吳佩雯。（圖／記者林名揚攝）

金門縣議會第八屆第五次定期會於15日進行「工務處、教育處、政風處業務報告」，其中金城國中定期考試試卷的性平風波成為議員質詢焦點。議員王秀玉、吳佩雯及董森堡針對事件提出多項質疑，要求教育處正面回應並採取具體行動。

王秀玉議員指出，金城國中不雅試題事件在網路上引發廣泛關注，對金門教育聲譽造成嚴重傷害。她痛批出題教師失職，並指責學校試題審核機制形同虛設。她要求教育處徹查事件，釐清責任，並提出未來改進措施。教育處長孫麗琪坦承審命題機制存在重大漏洞，並提出四項改善方案，包括建立定期考試平台、強化審題辦法與隨機抽查等。

吳佩雯議員則表示，考題內出現大量不雅字眼，甚至影射名人，已經明顯涉及性騷擾、言語暴力等，更令人訝異的是，此內容竟然是出自教育者之手，部分內容更已經涉及犯罪。吳佩雯指出，雖然城中校長公開表示該位老師已經請假且與學生隔離，不過有接獲消息，該名翁師仍留在班級LINE群組中，且事發後毫無悔改之意，不但教唆學生上網留言筆戰、帶風向，甚至還疑似要求揪出「吹哨者」。吳佩雯強調，「現在社會網路發達，我們教導學童不要去網路上亂罵都來不及了，不敢相信竟然有這種老師，炎上以後還鼓吹同學去幫腔的。」

吳佩雯說，她已經接到許多家長反映，甚至有人爆出翁師過往就有許多爭議行為，且如此「爭議考題」也非首次出現，質疑學校難道還覺得翁師適任？呼籲學校成立教評會決議停聘該教師。

董森堡議員關注教育處的調查報告與懲處決議，要求教育處釐清責任歸屬並公佈調查結果。他提及該名教師已涉及性平法及教師法相關條款，呼籲教育處參酌金沙國中教師事件的懲處方式，秉持公平、公正、公開的原則處理。

副縣長李文良則表示，考量目前正值學生會考期間，需優先安撫學生備試。教育處承諾將完整整理事件處理過程及結果，並向議員報告。

▼金門縣議員董森堡。（圖／記者林名揚攝）

▲▼金門縣議員董森堡、吳佩雯。（圖／記者林名揚攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
600 4 1673 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
《AV帝王》女星突閃電宣布引退！　「親人涉糾紛」網震驚
「週二買機票最便宜」專家打臉：已回不去！　揭2時段最便宜
女高中生夏令營溺斃！　業者3人遭起訴
黃仁勳要來了！　專機估中午前後抵台
前兄弟象球星傳暴行！　小投手被打巴掌哭求退隊
陸3歲童罹罕病！頭長巨痣被嘲「米奇」　手術成功終於笑了
大谷不該再投！美媒建議走「貝比魯斯路線」　專職打者勝賈吉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

聯醫爆偷拍女病患脫衣！色狼醫檢師被逮認了　犯案影像疑遭刪

【聲明稿】量造科技有限公司針對媒體報導澄清說明

女高中生夏令營溺斃！尖石鄉下水即沉沒　業者3人涉過失致死起訴

妻外遇摩鐵開房竟刷夫信用卡　「瞎扯盜刷」遭求償200萬

國中師出不雅考題！議員爆「教唆學生上網帶風向」：疑想揪吹哨者

國光客運桃機自撞9台人、22外籍旅客受傷　業者曝可能原因　

打詐龍頭反被詐！　詐防中心警遭騙千萬「6度親交車手」

不爽賣家狂追問　他理智斷線「騙手機變硬搶」！下場關7年半

越南移工「台鐵掉400萬」創紀錄　知情人士揭內幕：怕黑吃黑

快訊／國光客運驚傳「桃機發車」凌晨事故！　車頭凹毀多人傷

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【獅迷突襲！】 #李珠珢 可愛獅吼+簽名球拉攏粉絲XD

【泰格與雪兒】老闆別鬧了

【Baby Shark的魔力】2歲娃賴床叫不醒！聽這首秒爬起跟著跳XD

【有正妹！】花蓮雞排店驚見美女店員！大長腿+氣質笑容我沒了

【給我去屏東】中信吉祥物炫耀李珠珢應援毛巾還跳32撞！

【孩子走了…】基隆5歲童遭父悶殺　母癱軟坐輪椅現身相驗 #基隆 #男童 #命案

【嬰兒有豁免權？】貓主子有差別待遇！寶寶得到許可任他摸

賈靜雯約會修杰楷「現在就想分手」　大熱天騎機車..崩潰：好想殺你！

聯醫爆偷拍女病患脫衣！色狼醫檢師被逮認了　犯案影像疑遭刪

【聲明稿】量造科技有限公司針對媒體報導澄清說明

女高中生夏令營溺斃！尖石鄉下水即沉沒　業者3人涉過失致死起訴

妻外遇摩鐵開房竟刷夫信用卡　「瞎扯盜刷」遭求償200萬

國中師出不雅考題！議員爆「教唆學生上網帶風向」：疑想揪吹哨者

國光客運桃機自撞9台人、22外籍旅客受傷　業者曝可能原因　

打詐龍頭反被詐！　詐防中心警遭騙千萬「6度親交車手」

不爽賣家狂追問　他理智斷線「騙手機變硬搶」！下場關7年半

越南移工「台鐵掉400萬」創紀錄　知情人士揭內幕：怕黑吃黑

快訊／國光客運驚傳「桃機發車」凌晨事故！　車頭凹毀多人傷

2025台南國際龍舟賽點睛！　黃偉哲祈福媽祖保平安121隊競速運河

聯醫爆偷拍女病患脫衣！色狼醫檢師被逮認了　犯案影像疑遭刪

《上古卷軸IV》玩家坐牢6990天　網笑翻：頂級角色扮演

遠傳電信配息3.56元創6年新高　徐旭東：我們走的速度領先太多

罷免一階多達193筆死亡連署　陳瑩赴士林地檢按鈴提告

基隆、花蓮市府盜用民眾個資助罷免　綠：國民黨從上到下造假是日常

凌晨突襲關廟職業賭場！　歸仁警荷槍實彈破門32人遭逮

《AV帝王》西內麻里亞閃電宣布引退！　發現「親人涉糾紛」網震驚

【聲明稿】量造科技有限公司針對媒體報導澄清說明

小米「造芯」之路獲成果　自主研發設計SoC晶片「玄戒」將問世

【獅迷突襲！】 #李珠珢 可愛獅吼+簽名球拉攏粉絲XD

社會熱門新聞

國光客運傳桃機出事故　多人受傷

掰腿狂舔還問：舒不舒服　按摩師慘了

趁5歲兒午睡活活悶死！基隆狠父「灌400cc高粱」

越南移工「台鐵掉400萬」創紀錄　知情人士揭內幕

詐防中心警遭騙千萬　「6度親交車手」

金主讓大同「止虧為盈」　竟反被重判13年半入獄

26年前槍殺北聯幫主！威震吳明達將重回監獄

衰男上網查證過仍被騙　結局逆轉無罪

開車沿路丟棄16隻柴犬！　新竹女遭罰41.5萬、禁養犬貓

閃兵威廉50萬交保原因曝　檢認供詞糊弄態度不佳

國光客運桃機自撞　31人受傷情況曝光

泰國正妹來台拚翻床率　15分鐘特戰SOP曝

NONO判決全文曝！變態淫魔冷笑：妳以為我想上妳喔

氣質妹詐50億變精品VIP　鑑賞會吸董仔朝聖

更多熱門

相關新聞

林立和傷當好朋友　百轟順其自然

林立和傷當好朋友　百轟順其自然

樂天桃猿主力打者林立近期從傷勢中歸隊，今役展現驚人氣勢，敲出致勝3分砲，率隊4比1擊敗統一獅，獲選單場MVP。他賽後受訪時坦言，儘管腳傷尚未痊癒，但能重返球場就會盡最大努力發揮，不讓教練與球迷失望。

霸鉧德節奏有點拖？古久保點出問題

霸鉧德節奏有點拖？古久保點出問題

今年累計71次！4中國海警船侵擾金門水域　海巡迅速驅離

今年累計71次！4中國海警船侵擾金門水域　海巡迅速驅離

神秘潮男得標RM粉鑽錶　3900萬準時入帳了

神秘潮男得標RM粉鑽錶　3900萬準時入帳了

即／高雄連鎖飯店火警！旅客嚇壞帶孩奔逃

即／高雄連鎖飯店火警！旅客嚇壞帶孩奔逃

關鍵字：

金門金城國中不雅考題影音

讀者迴響

熱門新聞

娶20歲越南嫩妻！　韓男「蜜月後染性病」

水族館關閉4個月　虎鯨與海豚被遺棄在腐爛池

救命錢卡關　病婦命喪銀行前

台新證驚傳女營業員輕生　金管會證實

國光客運傳桃機出事故　多人受傷

AV女優橘瑪麗宣布引退：心情一度感到低落

便當菜「電話線」本名曝！菜販：是超級食物

新冠又來了？網痛苦「二陽」發燒一周

掰腿狂舔還問：舒不舒服　按摩師慘了

美女氣象主播下海拍AV　「身體軟Q」喜歡被銬住

兒醫警告：幼童出現「1症狀」要快就醫

趁5歲兒午睡活活悶死！基隆狠父「灌400cc高粱」

越南移工「台鐵掉400萬」創紀錄　知情人士揭內幕

韓女團一戰封神！　5秒「前傾影片」能看3小時

輝達總部爆落腳北士科！與新壽密談中

更多

最夯影音

更多

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【獅迷突襲！】 #李珠珢 可愛獅吼+簽名球拉攏粉絲XD

【泰格與雪兒】老闆別鬧了

【Baby Shark的魔力】2歲娃賴床叫不醒！聽這首秒爬起跟著跳XD

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面