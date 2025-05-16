國中師出不雅考題！議員爆「教唆學生上網帶風向」：疑想揪吹哨者

記者林名揚／金門報導

金門縣金城國中日前考試題目中出現「精液豆漿、綠茶婊、捅屁眼」等大量不雅字眼，考題被PO上網轉發後引發輿論熱議。金門縣議會15日也針對此一議題進行質詢，議員吳姵雯指出，雖然翁師目前已經請假，校方美其名是讓翁師與學生「隔離」，但事實上翁師仍在班級LINE群組中，還煽動學生上網留言筆戰、帶風向，甚至疑似要求揪出「吹哨者」，令吳直呼「不敢相信竟然有這種老師！」

▲金門縣議員吳佩雯。（圖／記者林名揚攝）

金門縣議會第八屆第五次定期會於15日進行「工務處、教育處、政風處業務報告」，其中金城國中定期考試試卷的性平風波成為議員質詢焦點。議員王秀玉、吳佩雯及董森堡針對事件提出多項質疑，要求教育處正面回應並採取具體行動。

王秀玉議員指出，金城國中不雅試題事件在網路上引發廣泛關注，對金門教育聲譽造成嚴重傷害。她痛批出題教師失職，並指責學校試題審核機制形同虛設。她要求教育處徹查事件，釐清責任，並提出未來改進措施。教育處長孫麗琪坦承審命題機制存在重大漏洞，並提出四項改善方案，包括建立定期考試平台、強化審題辦法與隨機抽查等。

吳佩雯議員則表示，考題內出現大量不雅字眼，甚至影射名人，已經明顯涉及性騷擾、言語暴力等，更令人訝異的是，此內容竟然是出自教育者之手，部分內容更已經涉及犯罪。吳佩雯指出，雖然城中校長公開表示該位老師已經請假且與學生隔離，不過有接獲消息，該名翁師仍留在班級LINE群組中，且事發後毫無悔改之意，不但教唆學生上網留言筆戰、帶風向，甚至還疑似要求揪出「吹哨者」。吳佩雯強調，「現在社會網路發達，我們教導學童不要去網路上亂罵都來不及了，不敢相信竟然有這種老師，炎上以後還鼓吹同學去幫腔的。」

吳佩雯說，她已經接到許多家長反映，甚至有人爆出翁師過往就有許多爭議行為，且如此「爭議考題」也非首次出現，質疑學校難道還覺得翁師適任？呼籲學校成立教評會決議停聘該教師。

董森堡議員關注教育處的調查報告與懲處決議，要求教育處釐清責任歸屬並公佈調查結果。他提及該名教師已涉及性平法及教師法相關條款，呼籲教育處參酌金沙國中教師事件的懲處方式，秉持公平、公正、公開的原則處理。

副縣長李文良則表示，考量目前正值學生會考期間，需優先安撫學生備試。教育處承諾將完整整理事件處理過程及結果，並向議員報告。

▼金門縣議員董森堡。（圖／記者林名揚攝）