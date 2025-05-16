假券商找蔡尚樺代言吸金19.4億　遭司法黃牛盯上狂詐1010萬

▲吸金案主嫌林上紘擔心遭查緝，掏了1010萬元請人幫忙打點官司，遭搜索才發現受騙。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

大華新瑞公司負責人林上紘，因涉嫌非法招攬外匯投資吸金19.4億元，擔心遭到偵辦，在2022年間誤信男子張定國宣稱認識檢警調高層，花了1010萬元請張定國幫忙打點官司，結果仍遭到搜索約談，林上紘才發現受騙上當，台北地檢署16日依詐欺取財罪起訴張定國。至於林上紘自己也因違反《銀行法》正由法院審理中。

投資網站「findex.win」從2019年起，以販售澳洲券商金融產品，年報酬率達14%等誘因，吸引民眾投資，2020年還找不知情的金鐘獎主持人蔡尚樺舉辦「澳洲Acdex券商亞太營運總部成立記者會」，增加投資可信度，截至2023年12月31日為止，吸金達美金6381萬餘元，折合台幣19.4億元。

▲林上紘(左)與共犯許獻中(右)為了營造可信度，找來不知情的蔡尚樺(中)主持總部成立記者會。（資料照／翻攝臉書）

檢警調組成專案小組，在2024年初發動大規模搜索約談，之後依違反《銀行法》、《洗錢防制法》、《期貨交易法》、《刑法》詐欺等多項罪嫌，將大華新睿負責人林上紘、阿格斯交易所前總裁許獻中等11人起訴。

林上紘在接受偵辦期間，向調查局透露，張定國曾在2022年3月到他辦公室，聲稱知道承辦檢察官、主任檢察官，也會跟調查處處長約吃飯，以前檢察長調動也動得了、也可以叫警政署長去約他們，林上紘因此以為張定國有辦法幫忙擺平查緝。

林上紘表示，他陸續叫財務人員去銀行提款，並對外借款湊足1000萬元，分裝2個紙袋交給張定國，希望能打點司法機關人員，結果張定國又佯稱紙袋內少了10萬元，林上紘趕緊補足，沒想到花了1010萬元之後仍遭檢警調登門搜索，才知道受騙，憤而提告。