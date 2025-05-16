台南營養午餐變身祝福套餐　各校拚創意幫考生「包高中」

▲台南各國中為會考學生設計創意午餐主選單，結合諧音祝福與營養食材，為考生打氣加油。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025年國中教育會考將於5月17、18日登場，台南市預估約有1萬3千名考生分赴17個考區應試，為替學生加油打氣，全市各國中紛紛端出充滿創意與祝福意涵的「加分午餐」，菜色不僅講究營養均衡，更以命名巧思注入祝福寓意，助考生補足體力、活化腦力，期勉「順利包高中、直上五A++」。

市長黃偉哲幽默表示，雖然不是哆啦A夢，無法提供記憶吐司讓學生過目不忘，但南市學校與營養師齊心準備的「加分套餐」，透過食補強身健腦，陪伴考生勇闖人生首場大考，祝福大家「會的、猜的通通都答對，考場神助攻」。

教育局長鄭新輝指出，台南市學校午餐自辦率高達94.2％，平日由各校營養師嚴格把關，融入在地特色與健康理念，養成學生良好飲食習慣。此次會考前夕，更動員各校校廚與營養師發揮巧思，讓營養午餐搖身一變成為滿載祝福的貼心料理，為考生注入信心與能量。

全國規模最大的國中──復興國中，不僅舉辦祭孔儀式祈求考運，更祭出「包糕粽、高昇蹄膀、雞絲炒鳳梨、開陽白菜、筍片排骨湯」等滿分套餐，象徵步步高昇、及時旺來、開陽好運，並以「追分成功5A++」為名，祝福考生金榜題名。

南新國中則設計「包高中」主題套餐，選用象徵「包中」的粽子，搭配「節節高升」的鮮筍蘿蔔羹與「一舉成功」的棒棒腿，祝福學生考試旗開得勝、金榜題名。大成國中推出的午餐則融入銀芽油醋沙拉、什錦炒飯與甜湯等料理，象徵「圓滿如意」，讓每道菜都成為滿載祝福的精神補給。

將軍國中的「高昇排骨」料理更巧妙以滷汁比例1至5層層遞升，象徵考生成績步步高昇、再創高峰。仁德國中連續三天推出「祝福料理週」，以鳳梨、白蘿蔔、竹筍等在地時蔬入菜，結合創意命名如「包高中、創奇蹟、一舉衝刺必致勝」，滿滿誠意讓學生吃進信心、咬下好運。

佳里國中也加碼舉辦「會考祝福餐週」，端出「五A++大餐」、「金榜題名餐」、「包高中餐」與「強棒100大餐」，大量使用含維生素A的當季食材，補足考生營養、點燃考場爆發力。

教育局呼籲，會考雖是求學生涯一大挑戰，但壓力不必孤身承擔，師長與學校的用心將化作一餐餐貼心力量，陪伴學子勇敢迎戰、突破自我，迎向專屬於自己的燦爛未來。