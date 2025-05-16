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總統本命區房屋稅爆漲6.7萬戶喊痛！台南藍軍推修法2戶內降為2%

▲國民黨台南市議會黨團指出，賴清德總統本命區受房屋稅2.0影響逾6.7萬戶稅額暴增，要求修法調降稅率。（記者林東良翻攝，下同）

▲國民黨台南市議會黨團指出，賴清德總統本命區受房屋稅2.0影響逾6.7萬戶稅額暴增，要求修法調降稅率。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

房屋稅2.0政策引爆民怨，總統賴清德本命區台南首當其衝！國民黨台南市議會黨團指出，未設籍住宅房屋稅率暴漲至3.2％起跳，導致全市仍有6.7萬戶被課重稅，稅額大增、租金轉嫁年輕人，藍營質疑「打囤房不成，反讓小民受苦」，並拋出修法版本，主張2戶內僅課2％，籲賴政府正視基層壓力別讓選民寒心。

▲國民黨台南市議會黨團指出，賴清德總統本命區受房屋稅2.0影響逾6.7萬戶稅額暴增，要求修法調降稅率。（記者林東良翻攝，下同）

國民黨團指出，房屋稅2.0自2025年上路，未設籍房屋稅率高達3.2％至4.8％，台南市房屋稅收入預估暴增近10億元，其中仍有6.7萬戶未設籍住戶將首當其衝。黨團強調，當年賴清德任市長時調漲房屋稅就曾掀起「黃衫軍」抗議，如今稅率再翻倍，民怨再度炸鍋，房東被課重稅，轉手就將成本灌進年輕人租金裡，痛批「囤房無解，租屋族先被打趴」。

對此，議員蔡育輝提出版本主張，應按擁有戶數調整稅率：2戶以內2％、3至4戶2.2％、5至6戶2.4％、7戶以上2.8％，讓「剛性需求不受懲罰」，呼籲中央回應地方實情。

▲國民黨台南市議會黨團指出，賴清德總統本命區受房屋稅2.0影響逾6.7萬戶稅額暴增，要求修法調降稅率。（記者林東良翻攝，下同）

王家貞也舉例指出，有市民僅因戶籍未遷入，房屋稅從4千多元飆升至逾1.3萬元，被迫以親友名義遷戶籍自救，痛批新制打擊的根本不是囤房，而是無奈戶政安排的平民百姓。

▲國民黨台南市議會黨團指出，賴清德總統本命區受房屋稅2.0影響逾6.7萬戶稅額暴增，要求修法調降稅率。（記者林東良翻攝，下同）▲國民黨台南市議會黨團指出，賴清德總統本命區受房屋稅2.0影響逾6.7萬戶稅額暴增，要求修法調降稅率。（記者林東良翻攝，下同）

台南市財稅局長李建賢回應，市府去年起針對全市11.9萬戶未設籍住戶寄出兩次通知，目前僅4.5萬戶完成設籍，將會持續向中央反映制度不合情理之處。議員林美燕與尤榮智也指出，暴增的房屋稅恐造成物價連鎖效應，青年負擔沉重，同時關切曾文與烏山頭水庫種電爭議、財劃法未修，呼籲中央勿忘當年承諾。另議員蔡宗豪也提及輝達總部落腳台南計畫久無進展，盼市府加快產業鏈整合與交通建設腳步。

▲國民黨台南市議會黨團指出，賴清德總統本命區受房屋稅2.0影響逾6.7萬戶稅額暴增，要求修法調降稅率。（記者林東良翻攝，下同）

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