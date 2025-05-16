檢察官煞到美女書記官狂盧1年！跟騷法判4月　再被免職改任事務官

▲雲林地檢署檢察官魏偕峯追求女書記官，遭懲戒法院判處免職，轉任檢事官。（圖／記者屠惠剛攝）



記者吳銘峯／台北報導

雲林地檢署檢察官魏偕峯，因看上某位女書記官，展開強烈追求，獻殷勤送小禮物、藉機攀談，並製造獨處機會，甚至多次在停車場、走廊等處等候女方，歷時1年多。女方提告，魏檢被依照《跟蹤騷擾法》提起公訴，判刑4月、得易科罰金12萬元定讞。案經懲戒法院議處，15日判決免職，轉任彰化地檢署檢察事務官。可上訴。

魏偕峯現年46歲，為司法官47期結業的司法官，2008年就分發到雲林地檢署，曾經破獲多起轄區內賭博電玩案件、毒品案件，之後轉到公訴組擔任蒞庭檢察官。而更有媒體報導，稱魏偕峯曾與某電視台美女主播約會吃飯，還被該主播在臉書發文說是「自己終生的法律顧問」，引起關注。

魏偕峯雖然工作上頗有表現，但感情生活空白許久，直到長相甜美的女書記官曉玫（化名），2021年分發到雲林地檢署後，魏偕峯的感情才終於找到出口。魏偕峯對曉玫驚為天人，展開攻勢。一開始先請其他檢察官轉送零食給予曉玫，曉玫不以為意，收下後再分送給地檢署同事一起享用。

沒想到魏偕峯就直接打電話要求曉玫進他辦公室內拿零食，由於次數太過頻繁，成為曉玫沉重的負擔，曉玫開始以不需要、有事、要開庭等理由予以拒絕，並找其他檢察官表達拒絕之意。但魏偕峯不放棄，仍持續送禮獻殷勤，若曉玫拒絕，他則一直「盧」 ，直至曉玫收受為止；曉玫不堪其煩，只好先收受贈物後再丟掉。

不僅如此，魏偕峯還不斷製造與曉玫獨處機會。他甚至還說要幫曉玫一對一補習，尋求更好的公職機會。也會對曉玫說「妳的生肖今年會脫單、會有桃花運」、「希望可以交像妳一樣的女朋友，也會帶女朋友去日本玩」、「如果有像書記官的女友，會帶女友去遊玩、送女友禮物」、「妳就像草莓一樣可愛」等等。

有幾名同事發現魏偕峯的行為造成曉玫困擾，跳出來發出警告。魏偕峯因此一度收斂，但隔了兩個月後又故態復萌，開始騷擾曉玫。2023年10月起，魏偕峯多次在雲林地檢署二辦停車場、二辦門口、走廊等候、跟追、騷擾曉玫，還有一次甚至跳出來對曉玫說「今天是我生日，典雅的書記官可否給我一個祝福」。曉玫不堪其擾，提出告訴。雲林地檢署收案後不護短，由檢察長指示，大動作約詢16位同仁，其中還包含2位主任檢察官與8位檢察官。魏偕峯發現闖禍了，趕緊親筆寫下2封道歉信給曉玫，沒想到，竟附上另張小卡片寫上「I LOVE YOU」，讓曉玫氣炸。

魏偕峯最後被雲林地檢署依照違反《跟蹤騷擾法》提起公訴，成為首例遭該法起訴的檢察官。雲林地院一審將他判刑4月、得易科罰金12萬元，魏偕峯未經上訴而定讞。雲林地檢署也將他送檢察官評鑑，檢評會決議送懲戒法院議處。懲戒法院審理後，認為他違失情節重大，嚴重影響檢察官形象，因此15日判決將他免職，轉任彰化地檢署檢察事務官。