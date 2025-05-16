　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

檢察官煞到美女書記官狂盧1年！跟騷法判4月　再被免職改任事務官

▲司法院外觀▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲雲林地檢署檢察官魏偕峯追求女書記官，遭懲戒法院判處免職，轉任檢事官。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

雲林地檢署檢察官魏偕峯，因看上某位女書記官，展開強烈追求，獻殷勤送小禮物、藉機攀談，並製造獨處機會，甚至多次在停車場、走廊等處等候女方，歷時1年多。女方提告，魏檢被依照《跟蹤騷擾法》提起公訴，判刑4月、得易科罰金12萬元定讞。案經懲戒法院議處，15日判決免職，轉任彰化地檢署檢察事務官。可上訴。

魏偕峯現年46歲，為司法官47期結業的司法官，2008年就分發到雲林地檢署，曾經破獲多起轄區內賭博電玩案件、毒品案件，之後轉到公訴組擔任蒞庭檢察官。而更有媒體報導，稱魏偕峯曾與某電視台美女主播約會吃飯，還被該主播在臉書發文說是「自己終生的法律顧問」，引起關注。

魏偕峯雖然工作上頗有表現，但感情生活空白許久，直到長相甜美的女書記官曉玫（化名），2021年分發到雲林地檢署後，魏偕峯的感情才終於找到出口。魏偕峯對曉玫驚為天人，展開攻勢。一開始先請其他檢察官轉送零食給予曉玫，曉玫不以為意，收下後再分送給地檢署同事一起享用。

沒想到魏偕峯就直接打電話要求曉玫進他辦公室內拿零食，由於次數太過頻繁，成為曉玫沉重的負擔，曉玫開始以不需要、有事、要開庭等理由予以拒絕，並找其他檢察官表達拒絕之意。但魏偕峯不放棄，仍持續送禮獻殷勤，若曉玫拒絕，他則一直「盧」 ，直至曉玫收受為止；曉玫不堪其煩，只好先收受贈物後再丟掉。

不僅如此，魏偕峯還不斷製造與曉玫獨處機會。他甚至還說要幫曉玫一對一補習，尋求更好的公職機會。也會對曉玫說「妳的生肖今年會脫單、會有桃花運」、「希望可以交像妳一樣的女朋友，也會帶女朋友去日本玩」、「如果有像書記官的女友，會帶女友去遊玩、送女友禮物」、「妳就像草莓一樣可愛」等等。

有幾名同事發現魏偕峯的行為造成曉玫困擾，跳出來發出警告。魏偕峯因此一度收斂，但隔了兩個月後又故態復萌，開始騷擾曉玫。2023年10月起，魏偕峯多次在雲林地檢署二辦停車場、二辦門口、走廊等候、跟追、騷擾曉玫，還有一次甚至跳出來對曉玫說「今天是我生日，典雅的書記官可否給我一個祝福」。曉玫不堪其擾，提出告訴。雲林地檢署收案後不護短，由檢察長指示，大動作約詢16位同仁，其中還包含2位主任檢察官與8位檢察官。魏偕峯發現闖禍了，趕緊親筆寫下2封道歉信給曉玫，沒想到，竟附上另張小卡片寫上「I LOVE YOU」，讓曉玫氣炸。

魏偕峯最後被雲林地檢署依照違反《跟蹤騷擾法》提起公訴，成為首例遭該法起訴的檢察官。雲林地院一審將他判刑4月、得易科罰金12萬元，魏偕峯未經上訴而定讞。雲林地檢署也將他送檢察官評鑑，檢評會決議送懲戒法院議處。懲戒法院審理後，認為他違失情節重大，嚴重影響檢察官形象，因此15日判決將他免職，轉任彰化地檢署檢察事務官。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
532 2 7438 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／大谷翔平連2天開轟　追上台美混血卡洛爾並列國聯第二
快訊／金塊力退雷霆　逼出搶七大戰！
快訊／一銀大稻埕分行也遭搜索！
10人有4人中鏢！新冠「特別3症狀曝光」　醫：又急又猛
台中「網咖殺嬰」　生母首度曝光
快訊／一銀分行遭搜索　帶回「4女1男行員」
世壯運明開幕！黃仁勳擔任聖火手　賴清德改派蕭美琴出席
台新「超級女營業員」倉庫輕生亡！　公司招待日本旅遊未去
獨／台男飛機上大鬧！毆打鄰座女　旅客嚇到發抖

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

飆股群名師、美女助理帶你飛　航運老闆面交23次...被騙5千萬

不滿女友前任勾勾纏！台中男狂追2km　狂砸玻璃超慘畫面曝

假釋期買兇槍殺！威震集團吳明達回監獄服刑　雙手上銬現身畫面曝

快訊／一銀宜蘭分行才帶走5名行員！　大稻埕分行同步遭搜索

聯結車疲勞駕駛自撞！騎上分隔島「折甘蔗」　撞爛電箱害停電

華信飛機「板金掀起」急返航高雄！　旅客唸佛號、搬神尊祈禱

妻怨每天寫信報告生活想離婚　夫獄中被綠「爭一口氣」獲勝訴

中正大學校外商圈爆食安！24學生吃海南雞飯中毒　店家道歉了

假券商找蔡尚樺代言吸金19.4億　遭司法黃牛盯上狂詐1010萬

檢察官煞到美女書記官狂盧1年！跟騷法判4月　再被免職改任事務官

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【泰格與雪兒】老闆別鬧了

【獅迷突襲！】 #李珠珢 可愛獅吼+簽名球拉攏粉絲XD

【Baby Shark的魔力】2歲娃賴床叫不醒！聽這首秒爬起跟著跳XD

【有正妹！】花蓮雞排店驚見美女店員！大長腿+氣質笑容我沒了

【給我去屏東】中信吉祥物炫耀李珠珢應援毛巾還跳32撞！

【孩子走了…】基隆5歲童遭父悶殺　母癱軟坐輪椅現身相驗 #基隆 #男童 #命案

【嬰兒有豁免權？】貓主子有差別待遇！寶寶得到許可任他摸

賈靜雯約會修杰楷「現在就想分手」　大熱天騎機車..崩潰：好想殺你！

飆股群名師、美女助理帶你飛　航運老闆面交23次...被騙5千萬

不滿女友前任勾勾纏！台中男狂追2km　狂砸玻璃超慘畫面曝

假釋期買兇槍殺！威震集團吳明達回監獄服刑　雙手上銬現身畫面曝

快訊／一銀宜蘭分行才帶走5名行員！　大稻埕分行同步遭搜索

聯結車疲勞駕駛自撞！騎上分隔島「折甘蔗」　撞爛電箱害停電

華信飛機「板金掀起」急返航高雄！　旅客唸佛號、搬神尊祈禱

妻怨每天寫信報告生活想離婚　夫獄中被綠「爭一口氣」獲勝訴

中正大學校外商圈爆食安！24學生吃海南雞飯中毒　店家道歉了

假券商找蔡尚樺代言吸金19.4億　遭司法黃牛盯上狂詐1010萬

檢察官煞到美女書記官狂盧1年！跟騷法判4月　再被免職改任事務官

星宇航空航機拖車碰撞長榮航勤車輛　桃機：將依違規裁處

快訊／大谷翔平連兩天開轟　追上台美混血卡洛爾並列國聯第二

飆股群名師、美女助理帶你飛　航運老闆面交23次...被騙5千萬

不跪舔川普！哈佛大學校長「自願減薪25%」　控告白宮刪預算

不滿女友前任勾勾纏！台中男狂追2km　狂砸玻璃超慘畫面曝

快訊／金塊力退雷霆逼出搶七大戰！　2年級奇兵下半場砍15分

2025上半年最後轉運日來了！天赦日×端午節「懶人開運法」一次學會

假釋期買兇槍殺！威震集團吳明達回監獄服刑　雙手上銬現身畫面曝

快訊／一銀宜蘭分行才帶走5名行員！　大稻埕分行同步遭搜索

快加油！下周汽油每公升估調漲0.4元、柴油漲0.7元

【有正妹！】花蓮雞排店驚見美女店員！大長腿+氣質笑容我沒了

社會熱門新聞

國光客運傳桃機出事故　多人受傷

掰腿狂舔還問：舒不舒服　按摩師慘了

公司招待日本旅遊未去！超級女營業員走絕路

詐防中心警遭騙千萬　「6度親交車手」

越南移工「台鐵掉400萬」創紀錄　知情人士揭內幕

趁5歲兒午睡活活悶死！基隆狠父「灌400cc高粱」

金主讓大同「止虧為盈」　竟反被重判13年半入獄

26年前槍殺北聯幫主！威震吳明達將重回監獄

衰男上網查證過仍被騙　結局逆轉無罪

國光客運桃機自撞　31人受傷情況曝光

開車沿路丟棄16隻柴犬！　新竹女遭罰41.5萬、禁養犬貓

即／疑幫詐團洗錢！　一銀「4女1男行員」遭帶回

閃兵威廉50萬交保原因曝　檢認供詞糊弄態度不佳

泰國正妹來台拚翻床率　15分鐘特戰SOP曝

更多熱門

相關新聞

台南郭信良貪污又涉綠能弊案　檢求科技監控失敗

台南郭信良貪污又涉綠能弊案　檢求科技監控失敗

台南市前議長郭信良因涉嫌重劃弊案貪污案，一審遭判刑13年，目前案件上訴二審台南高分院審理中。由於郭信良上月初又捲入綠能弊案遭30萬元交保，因此台南高分檢以他有潛逃之虞，請求法院對他實施科技監控，但法院駁回。檢方向最高法院提出抗告，但最高法院審理後，也駁回檢方抗告。

「台版柬埔寨案」二審　藍道等3人仍無期徒刑

「台版柬埔寨案」二審　藍道等3人仍無期徒刑

黃子佼已與16人和解！壓低金額策略曝　

黃子佼已與16人和解！壓低金額策略曝　

宜縣府專員許智信詐6500萬　二審輕判4年10月

宜縣府專員許智信詐6500萬　二審輕判4年10月

徐少東失聯　最高檢籲法院科技監控

徐少東失聯　最高檢籲法院科技監控

關鍵字：

法律人權檢察官魏偕峯懲戒法院書記官跟蹤騷擾法判刑

讀者迴響

熱門新聞

水族館關閉4個月　虎鯨與海豚被遺棄在腐爛池

娶20歲越南嫩妻！　韓男「蜜月後染性病」

救命錢卡關　病婦命喪銀行前

國光客運傳桃機出事故　多人受傷

台新證驚傳女營業員輕生　金管會證實

便當菜「電話線」本名曝！菜販：是超級食物

AV女優橘瑪麗宣布引退：心情一度感到低落

新冠又來了？網痛苦「二陽」發燒一周

兒醫警告：幼童出現「1症狀」要快就醫

掰腿狂舔還問：舒不舒服　按摩師慘了

公司招待日本旅遊未去！超級女營業員走絕路

詐防中心警遭騙千萬　「6度親交車手」

美女氣象主播下海拍AV　「身體軟Q」喜歡被銬住

越南移工「台鐵掉400萬」創紀錄　知情人士揭內幕

館長廣告「致敬大罷免」　網：沒要你超越

更多

最夯影音

更多

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【泰格與雪兒】老闆別鬧了

【獅迷突襲！】 #李珠珢 可愛獅吼+簽名球拉攏粉絲XD

【Baby Shark的魔力】2歲娃賴床叫不醒！聽這首秒爬起跟著跳XD

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面