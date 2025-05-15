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「台版柬埔寨」主謀藍道3人二審仍判無期　電擊凌虐害死3人

▲▼台版柬埔寨詐騙案害死三人。主謀杜承哲（右），水房成員王昱傑（左）。（圖／記者吳銘峯攝）

▲台版柬埔寨詐騙案主謀杜承哲（右），二審仍判無期徒刑。水房成員王昱傑（左）則獲得減輕。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

2022年爆發的「台版柬埔寨」求職詐騙案，集團主謀「藍道」杜承哲，教唆手下囚禁凌虐61名求職者，最後還害死其中3條人命，一審將杜男以及其餘3名共犯，重判無期徒刑。案經上訴，高等法院二審15日宣判，仍將杜男與另外2名共犯重判無期徒刑、褫奪公權終身。可上訴。

本案緣起於2022年11月間，由新北市政府警察局刑警大隊查出，在近2個月內，有多達61名因求職詐騙的受害人，被囚禁在新北市淡水、桃園市中壢等地的社區大樓內，受害人身上的金錢、證件、手機、銀行存摺均被搜走。該集團手段兇殘，犯案期間將數十名被害人關在3坪大的房間內，時間長達38天。被害人嘴巴遭塞毛巾、上手銬，腳上也被綁上束帶；若交談就會被毒打、電擊，甚至還被餵食吃下摻有毒品的FM2泡麵。

過程中，一名黃姓男子受不了監禁，自11樓跳樓自盡；另一名黃姓女子遭電擊後吐血，最後大量休克死亡；還有一名林姓男子因患有慢性病，拘禁多日後未能服用藥物，病情惡化導致雙腳壞死，皮膚發炎最後遭餵食3顆毒品，心肌梗塞死亡。3人最後均遭殘忍棄屍。檢警循線破獲該集團，因為案情複雜，檢方切割案件起訴。

其中杜男與同案3名同夥薛隆廷、洪俊杰、王昱傑，一審士林地院審理後，認定共有266人遭騙、詐騙金額達4億餘元，因此將4人均重判無期徒刑。案件上訴第二審。

二審高等法院審理期間，杜男等人陸續與部分被害人達成和解，全案於15日宣判，高院還是將杜男、薛男、洪男等3人判處無期徒刑、褫奪公權終身，另外王男則獲得減輕，改判有期徒刑26年。本次宣判時僅薛男、王男出庭聽判，記者問獲得減刑的王男，感覺如何？二人均無回應。

此外，本案另有集團內的重要幹部，綽號「S姊」的女子傅榆藺、與綽號「茶董」的男子陳樺韋的29名被告，最高法院去年底分別將傅女、陳男重判無期徒刑定讞，其餘被告也分別遭判刑定讞。

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