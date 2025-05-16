網傳鴨肉食材疑遭污染！　台南衛局出手業者環境不合規限期改善

▲台南市衛生局人員前往民眾反映衛生疑慮的餐飲業者現場稽查，確認環境及處理流程是否符合法規。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

近日有民眾在網路發文，質疑台南某餐飲業者鴨肉等食材衛生存有疑慮，引發討論，對此台南市衛生局15日主動前往業者營業場所進行稽查，雖確認現場有區分生熟食使用的砧板與刀具，但仍查出冷凍原料解凍未防止品質劣化、清洗流程可能導致食材遭清潔劑或消毒劑污染，包裝材料及食品接觸面衛生管理也有瑕疵。

衛生局表示，已責令該店限期改善，若複查仍未符合規定，將依《食品安全衛生管理法》處以新台幣6萬元以上、最高可達2億元的罰鍰。

衛生局強調，餐飲業者應嚴格落實食安自主管理，尤其在食材解凍上應採用冷藏、流動水隔水、微波或加熱等方式，避免長時間處於危險溫度帶，以確保食材品質與消費者安全。

根據《食安法》第8條第1項，食品業者在作業人員、環境、設備與品質管理制度等方面，皆須符合「食品良好衛生規範準則」。若經限期改善後仍不合格，不僅可處高額罰鍰，情節重大者還可命令歇業、停業，甚至廢止登記，且一年內不得重新申請登錄。

衛生局呼籲民眾若對食品安全有疑慮，可撥打消費者服務專線0800-285000，由專人提供協助。