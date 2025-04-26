不是發芽、長褐斑！　大蒜「出現1變化」最好整顆丟掉

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

文／CTWANT

蔥薑蒜可以說是家家戶戶必備的的食材，農糧署近期就針對大蒜保存過久的變化進行解釋，如果大蒜出現發芽、褐班、黃化等變化，基本沒有太大問題，但如果是「軟化」就要特別注意，因為有可能因此滋生細菌，最好不要食用。

農糧署在FB粉絲專頁發文表示，當大蒜出現所謂的「發芽」現象時，會從蒜瓣長出黃色或綠色的嫩芽，這種情況下，雖然蒜瓣本身可能變得萎縮乾癟，營養價值略有下降，但仍然可以安心食用，不需過度擔心。農糧署指出，適當去除嫩芽後，大蒜依然保有辛香滋味。

[廣告]請繼續往下閱讀...

如果發現蒜瓣表面出現「褐斑」，也就是布滿細小的褐色小點，這通常與乾燥程度不足或儲藏環境不佳有關。農糧署說明，只要表面沒有黑點或發霉，這樣的蒜瓣仍可以正常食用，不會對健康造成影響。

至於「黃化」情況，則是指整顆蒜瓣轉為黃橘色且觸感偏軟，主要因為日曬過長或儲藏溫度過高所致。農糧署強調，只要蒜瓣本身沒有腐敗或嚴重軟化，這種黃化的蒜仍然可以食用，不必急著丟棄。

不過，若是遇到「軟化」情況就需要特別注意。農糧署指出，當蒜瓣觸感變得軟爛、呈現糊狀或出現空心現象，甚至表面有大面積明顯破損時，這通常是細菌孳生導致的腐敗。此時建議整顆丟棄，避免誤食影響健康。

針對大蒜保存的部分，農糧署建議，最好保留大蒜的完整外皮，並將其置放於乾燥、陰涼且通風的地方，以延長保存期限。如果想要更長時間保存，也可以將去皮切碎的大蒜冷凍保存，隨時取用，維持食材的新鮮與風味。

延伸閱讀

▸ 董座外遇生子「還帶小三會計回家」 正宮忍30年提告贏了

▸ 天才童星驚傳逝世「一屍兩命」得年24歲 初步死因曝

▸ 原始連結