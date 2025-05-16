世壯運明開幕！黃仁勳擔任聖火手　總統賴清德改派蕭美琴出席

▲副總統蕭美琴。（圖／總統府提供）

記者郭運興／台北報導

2025世界壯年運動會明（17日）即將舉行開幕典禮，針對賴清德總統是否出席開幕式，台北市長蔣萬安15日表示「總統府已通知總統賴清德不會參加」，總統府也回應「總統因近期國政繁忙，無法出席」。但就在今（16日）台北市府公布由輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳擔綱世壯運象徵「科技」領域聖火手後，總統府隨即告知世壯運執委會，副總統蕭美琴將出席開幕典禮。

蔣萬安15日上午赴台北市議會專案報告，被問到賴清德是否要參加世壯運開幕儀式？蔣萬安表示，世壯運執委會跟體育局回報，總統府有通知，賴清德確定開幕無法親自出席，但是會以發賀電方式，祝賀活動圓滿順利。

總統府當日則表示，賴清德因近期國政繁忙，因而無法出席世壯運開幕典禮，但仍會發賀電祝福世壯運圓滿順利，期許代表台灣的國手贏得佳績。

但今日北市府正式公布，2025世界壯年運動會17日於台北大巨蛋盛大開幕，壓軸的聖火代表將由全球AI龍頭輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳親自擔綱象徵「科技」領域的聖火手，消息一出立刻引發政壇，體育圈與科技界高度矚目。相關人士透露，北市府公布此消息後，世壯運執委會也收到總統府告知，副總統蕭美琴將會代表總統出席開幕典禮。由於府方昨已表達總統因國政繁忙無法出席世壯運開幕式，今卻突然改派蕭美琴出席，是否與黃仁勳有關，該人士表示，不做過度揣測。

▼輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。（圖／路透）