狹路相逢！林沛祥路口喊反罷　罷團舉「邊緣人站出來」

▲林沛祥失言引起民眾跟罷團不滿。（圖／女力護國計畫提供）

記者杜冠霖／台北報導

全台大罷免延燒，藍委林沛祥日前酸罷團是「社會邊緣人」，更曾自稱「國會議員是那百分之一的優秀人才」，引發討論。而雙方今（17日）都在基隆安樂市場宣講，林沛祥手舉不同意罷免手牌，多位罷團人士手舉「邊緣人站出來，罷免TOP1人才」。兩邊互相宣講，半個鐘頭後林沛祥就離開現場。

林沛祥近日「驚句」不斷，包含：「基隆人比較賤」、「給他們一個閃亮的巴掌」、「麻煩你噤聲」、「我們應該是那Top One Percent」、「大罷免大成功想罵髒話」、「基隆像是文化沙漠」、「火星來的」、「我一直認為罷團是一些社會邊緣人的集合」、「罷團是狗狗吃壞肚子所出來的東西」。

而民團發動罷免藍委，已有30案達二階連署門檻完成送件，剩送件截止日最晚的罷免林沛祥案仍在持續拚份數，各地罷團也響應到基隆協助罷團擺攤、舉牌，「反共護台聯盟」、「女力護國計畫」與科技網紅許美華等人今也到基隆助講。

對於罷免連署衝刺計畫，反共護台聯盟也與女力護國計畫表示，將聯手規劃，預計有九萬份連署書與罷免文宣，將在基隆街頭發送、沿戶投遞，把罷免訊息送進每一戶基隆人的手中，提醒每一位市民：「二階沒過，沒有以後！」目前罷免林沛祥仍需超過5000份連署書達法定門檻，若要達到安全門檻則至少需要10000份。

女力護國計畫強調，每一張連署書，都是基隆人寫下的民主歷史；每一次派車派報，就是對不負責任政治人物的最直接問責。因此不只是反共護台聯盟、女力護國計畫與科技網紅許美華，還有全國各地已經完成二階任務的各地罷團，都自發性的在基隆二階罷免最後一週衝刺的關鍵時刻，一起為基隆出人、出錢與出力。

女力護國計畫表示，林沛祥四月時曾以「文化沙漠」羞辱自己的選區，忘了自己的父母也曾是基隆的父母官與民代；當民眾理性行使憲法賦予的罷免權，他卻以「社會邊緣人」冷嘲熱諷，公然侮辱異議者。這樣的立委，配得上基隆人的託付嗎？這是市民的基隆，不是誰的地盤，基隆是基隆人的基隆，不是家族的政治地盤，也不是政黨惡鬥的工具，女力護國計畫與反共護台聯盟要讓林沛祥知道，罷免不是一時情緒，而是民主責任的展現。