國民黨推「反廢死」公投　時代力量傻眼：我國今年有執行死刑

▲時代力量黨主席王婉諭。（資料照／時代力量提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨立院黨團提出的「反廢死」公投，昨（16日）經院會表決照案通過，接下來將交付中選會處理相關程序，對此，時代力量則開轟，我國此刻並沒有廢除死刑，「今年亦有死刑執行的案例」，時力認為，國民黨堅持要通過這項提案，無疑只是為了要操弄民粹，藉此進行政治操作，以對抗公民罷免的行動。

時代力量提到，在中國國民黨、台灣民眾黨共同投票支持下，立法院昨日正式投票通過國民黨所提出的「反廢死」公投提案，接下來將交付中選會辦理，問題是，這項公投，根本就是一個完全違憲且不符法律要件的公投。

時代力量說明，我國此刻並沒有廢除死刑，今年亦有死刑執行的案例，國民黨刻意宣傳的「反廢死」命題，根本自始就不存在，況且，公投主文「您是否同意各級法院合議庭法官判處死刑不須一致決之政策？」，內容根本也與「廢死」無關。

時代力量直指，公投主文其實是要讓公民去「複決」憲法法庭 113 年度的憲判字第 8 號判決結果，但依據《公民投票法》，公民投票之事項僅包含法律、立法原則以及重大政策。

「這代表，這份公投主文的內容，根本不符合《公民投票法》要件，因為大法官的釋憲結果，並不是公投主文中所說的『政策』，更不在公投法所規範可複決的項目中。」

時代力量強調，若以公投的方式去反對「憲法法庭」的判決結果，無異於架空憲法法庭，嚴重違反權力分立原則，如此一來，難道未來各種釋憲結果、司法判決，都可以逾越司法專業，直接訴諸公投決定？

最後，時代力量認為，國民黨不是不知道這項公投違憲、違法，因為就連國民黨立委賴士葆都說，要修法讓《公民投票法》新增「釋憲結果」的適用，換言之，國民黨堅持要通過這項提案，無疑只是為了要操弄民粹、激化社會對立，藉此進行政治操作，以對抗公民罷免的行動而已。