國民黨北市黨工再被約談！　朱立倫：台灣司法令人痛心

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

台北市地檢署近日偵辦罷免雙吳的團體涉幽靈連署等偽造文案，擴大搜索、約談國民黨市黨部，16日再度約談國民黨台北市黨部第四區執行長陳奎勳、中山區婦工會會長葉麗琴等9人。對此，國民黨主席朱立倫今（17日）表示，司法現在就是「辦藍不辦綠」，只針對藍軍，完全沒有針對罷藍團體或政黨，台灣司法令民眾看了痛心。

朱立倫今早為藍委王鴻薇街頭宣講反罷免，對於此議題他表示，全台灣現在大家看的是大罷免，然後司法就是「辦藍不辦綠」，而且是大搜索、大約談、大收押，司法只針對藍軍，完全沒有針對於罷藍的團體或罷藍的政黨。

朱立倫說，台灣的司法是民眾最痛心的，如果台灣只准罷藍不准罷綠，或者是台灣辦藍不辦綠，那台灣的司法就變成政黨的一個對戰，這也是台灣司法的一個危機，民主的一個危機。

朱立倫提到，520就要到了，希望台灣是一個民主的國家，台灣是一個司法能夠獨立的國家，台灣是一個能夠讓大家安居樂業的地方，而不是成為一個獨裁的，成為一個辦藍不辦綠、司法被操控鷹犬的一個地方，更不應該造成整個國家的對立、社會的撕裂。

另，對於罷免吳沛憶領銜人李孝亮昨日為日前提到「聯絡不上朱立倫」致歉，朱立倫說，「我覺得不需要道歉」，大家一起努力，大家要全力以赴，就是大家團結在一起，台北市大家一起跨區域一起合作，明天早上也有一些重要的活動，大家一起來努力。