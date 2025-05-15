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運將載客聽到關鍵字！收水+試卡全來了　他暗中助警抓馬國車手

▲馬來西亞籍男子搭計程車通話露餡，為機警運將報案逮獲。（圖／中壢警分局提供）

▲馬來西亞籍男子搭計程車通話露餡，為機警運將報案逮獲。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

一名馬來西亞籍25歲葉姓男子以觀光名義來台，從事詐欺車手，並以計程車為交通工具多次提領詐騙款項，囂張的葉男在計程車上通話中與本國籍同夥以中文聊起「收水、試車、試卡」等術語，為機警的運將查覺異狀立即向警方報案，員警迅速趕往依據提供特徵逮捕，起獲犯罪所得1萬餘元、金融卡、工作機與讀卡機等證物，並循線擴大偵辦中。

▲起獲犯罪所得1萬餘元、金融卡、工作機與讀卡機等證物。（圖／中壢警分局提供）

▲起獲犯罪所得1萬餘元、金融卡、工作機與讀卡機等證物。（圖／中壢警分局提供）

中壢警分局表示，葉嫌來台後多次搭乘計程車提領詐騙款項，行徑可疑並囂張地在計程車上通話中與同夥聊起術語，引起計程車運將注意，運將發現他講的術語和新聞報導內容如出一轍。等葉嫌在中壢區康樂路下車後，運將立即向中壢派出所報案，員警獲報後火速前往，依據提供特徵發現葉嫌，立即上前盤查。葉嫌面對警方的盤查時，支支吾吾說不出話，更無法就身上的多張金融卡和現金合理解釋，言詞前後矛盾，最終坦承是來台犯案的詐欺提款車手。

中壢分局長林鼎泰表示，詐團成員假藉觀光名義來台犯罪，並以計程車為交通工具機動轉移掩人耳目，警方將持續擴大巡邏密度、深化情資整合，並強化與金融業與民間通報網絡合作，阻斷詐騙金流源頭。林鼎泰呼籲，若發現身分不明者持多張金融卡、行跡可疑或疑似提款車手，請立即撥打165或110向警方通報。百斬計畫的核心是結合民眾力量，徹底摧毀詐欺犯罪集團的運作鏈條，每成功檢舉並協助逮捕1名車手，即可獲頒5萬元獎勵金，邀請民眾踴躍檢舉，共同打擊詐騙犯罪。

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