郵局金融卡每日提款限額「15萬降至10萬」　5／28起打詐出新招

▲5月28日起，郵局ATM每日提款卡領款上限降為10萬元。（資料圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

詐騙猖獗，其中通報警示帳戶以中華郵政最多，為強化打詐，中華郵政5月28日起將金融卡每日提款限額由「15萬元」調降為「10萬元」，要逼詐騙集團車手現蹤臨櫃攔截，不過一般正常用戶提款額度也同步調降，目前中華郵政有超過1800萬具有金融卡用戶。

中華郵政公司近日公告，為降低交易風險及提升帳戶安全，自114年5月28日起，中華郵政金融卡每日提款限額由新台幣「15萬元」調降為「10萬元」。

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中華郵政儲匯處處長陳廣蓮表示，該措施主要是發現詐騙集團車手和人頭帳戶，會利用提款卡領取詐騙金額，且一次提領到上限15萬元，因此降低限額對打詐有幫助，讓車手領款不方便，無法一次將詐騙金額領走，剩餘轉往臨櫃領取時，由第一線同仁觀察、關懷進一步攔截或通報。

陳廣蓮指出，目前中華郵政儲戶有3千多萬戶，持有郵政金融卡的則有1800多萬戶，將提款限額由「15萬元」調降為「10萬元」，該額度主要是參考其他銀行最低限額，並考量一般用戶需求，要讓詐騙集團領錢不方便，也不能影響一般用戶使用。

根據中華郵政統計，近3年攔阻詐騙件數逐年成長，111年攔阻1451件、金額5億8500多萬元，112年攔阻1821件、金額7億5500多萬元，去年攔阻2281件、金額8億9600多萬元；詐騙警示帳戶部分，中華郵政今年第一季警示帳戶有4816戶，跟去年第一季相比，下降8.58%，另今年第一季全國郵局防止510件詐騙，金額累計達2億3066萬餘元，比去年成長5成以上。