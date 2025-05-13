許淑華號召百工百業打詐　邀啦啦隊女神高曼容任反詐大使

▲南投縣長許淑華號召百工百業共同打詐，反詐大使高曼容熱血應援。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

面對詐欺集團花樣百出、手法不斷翻新，南投縣長許淑華日前親自率領警察局及縣府各局處，召集各行各業共同參與檢舉車手獎5萬的「百斬」計畫，並邀請選美皇后暨啦啦隊女神高曼容擔任南投縣「反詐大使」、熱情應援，展現齊心反詐、守護鄉親財產安全決心。

活動記者會當天集結全縣民意代表、工商業界、各地政事務所、醫療院所、宗教團體、金融業代表，許淑華特別頒發「阻詐、打詐、識詐」有功人員獎項及感謝狀，感謝警民協力攔阻詐欺、查緝不法及提升縣民反詐知能，同時親自授予高曼容象徵榮譽的「值星帶」，表彰其挺身而出、投入反詐宣導行列，成為全民識詐的最佳代言人。

南投縣警察局長謝宗宏指出，今年1至4月相較113年同期，詐欺案件減少287件、財損金額減少2151萬元；刑警大隊大隊長蕭榮哲分析該縣詐欺案況：今年4月份總計受理詐欺案220件、財損總金額7428萬元，就地域分析以南投市受理件數52件最多、草屯鎮43件次之、埔里鎮42件再次之，另就高發詐欺案類分析，依序為假投資詐騙(占17.73%)、假交友投資詐財(占8.64%)、假求職(占7.73%)，在財損金額方面仍以假投資詐騙(占47.93%)位居第1位。

而縣警局與各金融投資機構及超商緊密聯繫，今年1至4月共攔阻成功204件、金額達9018萬餘元，較去年同期(150件、6,292萬餘元)，件數增幅為36％(增加54件)、攔阻金額增加43％(增加2726萬元)；打擊詐欺方面共查獲集團24件、逮捕193人，查扣不法所得2928萬餘元，其中不乏警方主動網路巡邏發現，或配合被害人進而緝獲數名「假投資」面交車手的案例。

許淑華呼籲縣民，遇有疑似詐騙案件，應立即撥打「165」防詐騙諮詢專線、「110」或至派出所尋求警方協助，更號召全縣百工百業加入「打詐南投隊」，加上「百斬計畫」施行，從識詐防衛升級為主動出擊，全民一起動起來阻止詐騙。