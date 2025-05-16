川普與普丁何時會面？盧比歐：待川普中東行結束才能確定

▲盧比歐表示，川普與普丁的會面要等到川普返國後才能確定。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普稱，唯有他與俄羅斯總統普丁直接會面，俄烏和平會談才能真正推動進展；幕僚更預期，川普與普丁很快就會見面。盧比歐說明，針對川普與普丁的會晤，要等到川普中東出訪行程結束後才能確定，「這部分得由總統來決定」。

CNN引述盧比歐說法指出，必須要想出如何把川普與普丁會晤的具體安排付諸實踐，由於川普正在海外，目前要等到他的行程結束，「我們將等待觀察16日的情況，然後決定會議的時間表，以及在何時何地舉行」。

紐約郵報報導，接近白宮的消息人士15日透露，川普和普丁現階段並無舉行會談的計畫。

不過川普反恐幕僚高卡（Sebastian Gorka）受訪時宣稱，兩人很快就會見面。面對記者提問為何普丁與川普沒有會面，他說，「我們不能強迫普丁會面，達成協議全看時機。但我預期這會很快發生」，「我的老闆川普將會親自出面敲定最終協議」。

據信俄烏代表預計將於16日與土耳其官員展開三方會談。不過盧比歐15日坦言，外界不宜對烏俄和平談判抱持太高期待，俄羅斯與烏克蘭的僵局恐難以打破，除非川普親自與普丁會晤、確認對方的意圖。