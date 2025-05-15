太陽閃焰持續活躍　氣象署：無線電等高頻通訊恐受影響

▲今天太陽黑子位於表面左右兩側，黑子數預估為40至60。（圖／取自中央氣象署太空天氣作業辦公室網站）

記者周湘芸／台北報導

近期太陽閃焰活躍，中央氣象署台北天文氣象站技佐游鎮宇指出，13日起已觀測到較大能量的太陽閃焰，影響部分無線電等高頻通訊，導致訊號中斷的情況，未來幾天可能持續影響，若規模較大也不排除干擾部分衛星通訊，但對於一般手機通訊則無影響。

氣象署台北天文氣象站表示，今天太陽黑子位於表面左右兩側，黑子數預估為40至60，預期太陽活動為輕度至中度等級。今天太陽輻射通量偏高且有短暫增強可能，預期對日側地區的高頻通訊（3-14MHz）造成干擾或中斷，預估未來太陽風風速為每秒350至550公里之間，太陽風密度小幅度擾動，行星際磁場小幅度擾動，預期地磁擾動為緩和等級（Kp小於4）。

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游鎮宇表示，「太陽閃焰」是指太陽表面上的活躍區瞬間出現強烈的X射線與伽瑪射線，達到一定強度後，影響地球高頻通訊衰減或中斷，其中包括漁船、業餘無線電使用者及遠距航空通訊。而近期太陽閃焰活動頻率較高，13日起已陸續產生影響，目前評估強度尚未減弱，提醒高頻通訊使用者未來幾天要多加留意。

游鎮宇表示，雖然太陽閃焰對一般手機通訊較無顯著影響，但若規模較大也不排除對衛星造成部分干擾。

他指出，太陽活動本身會時強時弱，通常會透過觀測波段能量強度或黑子數量判定，當黑子數量較多就是活躍時期，若短暫急速增強則是「太陽閃焰」。他也說，去年到今年黑子數量都在預估極大期期間，已經有10幾個月日均達150，但黑子數量多僅代表有較多活躍區，不代表每個活躍區強度都很高，因此不用太過擔心。

對於外界擔心「太陽風暴恐造成全球大停電」，游鎮宇指出，若太陽風較強時，可能伴隨太陽表面電漿噴發，若日冕物質拋射剛好對到地球，就可能發生磁暴，除了高緯度地區有機會可見極光，也可能引發大規模停電，最近一次為1989年3月的魁北克停電事件，當時該地區變壓器遭燒毀，停電時間長達9小時，近期則未觀測到此現象。