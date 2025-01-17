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室內救災無線電新增來電顯示　中市消防局保障弟兄安全

▲▼台中消防局新增入室救災無線電來電顯示，保障打火弟兄安全。（圖／中市消防局提供，下同）

▲▼台中消防局新增入室救災無線電來電顯示，保障打火弟兄安全。（圖／中市消防局提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

「Mayday Mayday Mayday」，以往消防員在火場救災，萬一受困發出求救訊號，現場指揮官得多次呼叫，才能確認是誰？位置在哪？然後再指揮同事救援，浪費太多時間，在和火神搶命的時刻，每一秒都是關鍵，台中市消防局日前精進無線電識別功能，指揮官能從無線電通話中得知發話者的姓名、單位，快速做出判斷，對第一線的打火弟兄而言，更能保障安全。

火神無情，全台各地發生的火災，有時會傳出消防人員救災反而命喪火場的悲劇，令不少家庭破碎，而第一線打火弟兄受困因此喪命，很大因素是同事來不及搶救，而來不及搶救的最大原因，是同事無法在第一時間得知是誰受困何處。

台中市消防局日前精進無線電器材功能，在無線電頻道通話中，增加發話者的單位名稱、姓名、任務編組職稱，讓收聽的指揮官快速得知發話者身分，而且也大大減少為了確認身份，多次在頻道上發話詢問，造成頻道壅塞的情形。

▲▼台中消防局新增入室救災無線電來電顯示，保障打火弟兄安全。（圖／中市消防局提供，下同）

消防局局長孫福佑表示，台中市為改善救災無線電通訊品質，強化通訊效能，增加識別度，自111年度起規劃新式無線電通訊系統及架構，並於112年底完成通訊核心系統數位化轉換，113年12月完成手提台名稱編碼燒錄作業。

消防局表示，本（114）年度將持續增購無線電通訊裝備，讓第一線救災任務的消防人員，人手一機，擁有專屬無線電，提升訊息傳遞安全、指揮管制、調度協調等效率，進而提高整體消防救災救護勤務執行效能，保障市民生命財產安全及救災人員的救災安全。

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