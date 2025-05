「全球大停電」要來了？太陽風暴強襲地球　專家警告：還有更多

▲太陽動力觀測衛星(Solar Dynamics Observatory)拍攝的2024年10月3日太陽閃焰。(圖/達志影像/美聯社)



記者吳美依/綜合報導

一場巨大的太陽風暴14日襲擊地球,引發全球大規模停電,導致歐亞多地無線電訊號中斷,而專家警告,未來可能還會發生更多類似事件。

《紐約郵報》報導,這場太陽風暴發生在美東時間清晨4時25分(台灣時間下午4時25分),太陽黑子AR4087噴發X2.7等級的太陽閃焰,朝地球拋射電漿與帶電粒子。這也被相關單位登記為R3級事件,足以干擾高頻無線電信號,並且擾亂通訊系統數小時。

美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)太空天氣預測中心證實了這次X2.7等級的太陽閃焰,並且直言「這種規模的閃焰並不常見。」儘管是最強烈閃焰之中的較低等級,仍足以讓整個地區的通訊陷入癱瘓。

根據Space.com資訊,太陽閃焰劃分成A到X等級,英文字母每增加1級,威力增加10倍,又以X的威力最強大,數字越大則代表閃焰越強,而X2.7等級太陽閃焰,足以照亮全世界的太陽觀測站。

The Sun emitted a strong solar flare on May 14, peaking at 4:25 a.m. ET. NASA’s Solar Dynamics Observatory captured an image of the event, which was classified as X2.7. https://t.co/2JYK7k1OAX pic.twitter.com/N4Fm4oxnoI