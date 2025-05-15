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「全球大停電」要來了？太陽風暴強襲地球　專家警告：還有更多

▲▼NASA提供、由太陽動力觀測衛星（Solar Dynamics Observatory）拍攝的2024年10月3日太陽閃焰（solar flares），也就是照片中央亮光。（圖／達志影像／美聯社）

▲太陽動力觀測衛星（Solar Dynamics Observatory）拍攝的2024年10月3日太陽閃焰。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

一場巨大的太陽風暴14日襲擊地球，引發全球大規模停電，導致歐亞多地無線電訊號中斷，而專家警告，未來可能還會發生更多類似事件。

《紐約郵報》報導，這場太陽風暴發生在美東時間清晨4時25分（台灣時間下午4時25分），太陽黑子AR4087噴發X2.7等級的太陽閃焰，朝地球拋射電漿與帶電粒子。這也被相關單位登記為R3級事件，足以干擾高頻無線電信號，並且擾亂通訊系統數小時。

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）太空天氣預測中心證實了這次X2.7等級的太陽閃焰，並且直言「這種規模的閃焰並不常見。」儘管是最強烈閃焰之中的較低等級，仍足以讓整個地區的通訊陷入癱瘓。

根據Space.com資訊，太陽閃焰劃分成A到X等級，英文字母每增加1級，威力增加10倍，又以X的威力最強大，數字越大則代表閃焰越強，而X2.7等級太陽閃焰，足以照亮全世界的太陽觀測站。

值得注意的是，就在幾小時前，同個太陽黑子區，就曾發生一次M5.3等級的激烈噴發，雖然規模較小，威力依舊強大。到了美東時間15日上午7時20分（台灣時間15日晚間7時20分），太陽黑子AR4087再度活躍，又噴發了一次M7.74等級的太陽閃焰。

太陽風暴影響重大，其爆炸性噴發會擊落衛星、擾亂GPS系統甚至電網，如果威力增強，恐怕成為惡夢場景。而專家警告，這僅僅只是開始而已。隨著太陽黑子持續朝向與地球對齊的方位前進，預計還會發生更多次的噴發。

極光追逐者萊德維納（Vincent Ledvina）也警告，未來幾天可能發生更多無線電干擾、電網問題。

 
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