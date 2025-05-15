　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

罷綠委領銜人不認偽造連署　王定宇曝起訴書打臉：公開說謊串供？

▲▼王定宇 聯訪 立法院外交國防委員會 召委選舉 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委王定宇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

罷免綠委王定宇案涉及偽造文書，台南地檢署已正式起訴國民黨多位幹部，而罷免領銜人、藍議員秘書胡永融則強調「每一張我經手的連署書，都是民眾親自簽署」。對此，王定宇今（15日）貼出起訴書證據，他表示，胡姓被告是如何「親簽」的？看到同案被告證詞、Line對話內容，根本都是偽造，如果打臉不痛，會再多丟幾張丟人現眼的犯罪證據，以為起訴了，就可以這樣公開說謊串供滅證？

罷免王定宇領銜人胡永融召開記者會表示，「每一張我經手的連署書，都是民眾親自簽署」，自從擔任領銜人後，一直積極尋求社團或地方上有聲望的人士協助連署，雖然自己經手的部分沒問題，但的確有些不是他經手的連署書出現問題，至於那些是否涉及「黨員名冊抄的」？他不清楚。

對此，王定宇表示，中國國民黨台南市黨部集體犯罪偽造文書，國民黨王姓市議員和偽造文書被告領銜人胡男竟然開記者會，因助理費案被偽造文書判刑定讞的王姓市議員先是說「民進黨惡意打擊，檢方利用言詞恐嚇，讓年輕黨工心生畏懼，做出違背事實的陳述」。

王定宇指出，而偽造文書被告胡姓領銜人更在記者會說「收集的連署書都是民眾本人親自簽署的」、「民進黨如此厚顏無恥，利用司法手段、行政手段來介入干預」。

王定宇表示，自己只好隨便選二張起訴的證據給大家看看，胡姓被告是如何「親簽」的？看到同案被告的證詞、Line的對話內容，根本都是偽造抄寫的，而且還抄錯退貨重寫，如果打臉不痛，自己會再多丟幾張這些犯罪者丟人現眼的真實犯罪證據。

王定宇貼出的起訴書記載，「林姓被告受胡姓領銜人拜託，至服務處以黨員名冊抄寫偽造提議人名冊，胡姓被告提供一本訂好的黨員名冊，要林姓被告抄寫到空白罷免連署人名冊之事實」、「蔡姓涉案者傳訊胡姓被告表示『他沒照著寫，過去才看到怎全跟範本不一樣，剛剛叫他重寫』」。

▼國民黨台南市黨部集體偽造文書的台南地檢署起訴書。（圖／翻攝自Facebook／王定宇）

▲▼國民黨台南市黨部集體偽造文書的台南地檢署起訴書。（圖／翻攝自Facebook／王定宇）

▲▼國民黨台南市黨部集體偽造文書的台南地檢署起訴書。（圖／翻攝自Facebook／王定宇）

王定宇批評，以為起訴了，檢察官的部份結束了，就可以這樣公開說謊串供滅證嗎？台南地檢署已經公開回應「絕無羅織罪名，案子還有後續」，大家應該可以期待這個國民黨集體犯罪的續集。

最後，王定宇強調，服務處將協助所有偽造文書受害的台南市民提告求償，根據個資法，每一個個案可以求償最高二萬元，這些違法又說謊裝無辜的被告，等著負起責任吧。

▼「王定宇罷免案」領銜人胡永融(右)召開記者會，駁斥不實指控。（記者林東良翻攝）

▲台南市議員王家貞14日與「王定宇罷免案」真正領銜人胡永融共同召開記者會，嚴正駁斥媒體不實指控。（記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
600 4 1673 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／車險理賠準備金估算出包！　明台產險挨罰900萬
3900萬準時入帳！　神秘潮男將全程錄影領回RM錶
獨／八點檔女星車禍「2條韌帶全斷」停工住院
趁5歲兒午睡活活悶死！狠父「灌400cc高粱」酒駕逃2hrs
快訊／刺死18歲前女友　鉛球冠軍出院火速遭聲押
5歲童遭父悶殺！　母渾身癱軟坐輪椅悲痛現身
1家4口富國島返台！　海關突暴氣「撕機票」嗆：別想回家

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳宗彥貪污案一審獲判無罪　台南藍綠解讀大不同

展現1年施政成果　「天下第一部」內政部今辦成果發表

內政部最大困難是預算不足　劉世芳談個人去留：我都沒有意見

罷綠委領銜人不認偽造連署　王定宇曝起訴書打臉：公開說謊串供？

張啓楷提「綠封殺劉靜怡」　柯建銘爆氣：後輩小子講話比老子還老子

「社會邊緣人」、「1%人才說」惹議　林沛祥：斷章取義令人遺憾

世壯運賽場禁帶中華民國國旗　蔣萬安：「台灣、Taiwan」不受限制

賴清德國政繁忙！無法出席世壯運開幕　總統府：會發賀電祝福

綠提總預算、財劃法釋憲案　藍轟：用政治黑手干預司法

卓榮泰指紀念日條例未違憲　行政院：致力面對未來對產業影響

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【爽到ㄎㄧㄤ掉】德國牧羊犬被挖耳朵　舒服到翻白眼！

【我有錢！】李多慧拒吃飯邀約　一聽要她請客立刻答應！ #李多慧 #小龍女 #啦啦隊

【閃兵案】威廉綠島投案主動配合　警台東機場拘提畫面曝

【排骨神偷】婦人老練順走一塊豬肉 眼尖闆娘：頂多20元！

薛仕凌當兵「體檢3次驗退」　有家族性高血壓「自己沒感覺」

【警察想罵髒話】警剛處理完車禍...衰遇逆向車 車頭凹陷毀損

陳大天.「超克7」李銓 涉逃兵案被逮！

【開這麼慢也能撞？】汽車超低速行駛撞路邊站牌！直接彈起翻車

【閃兵案延燒】連環爆！藝人阿虎遭帶回約談

陳宗彥貪污案一審獲判無罪　台南藍綠解讀大不同

展現1年施政成果　「天下第一部」內政部今辦成果發表

內政部最大困難是預算不足　劉世芳談個人去留：我都沒有意見

罷綠委領銜人不認偽造連署　王定宇曝起訴書打臉：公開說謊串供？

張啓楷提「綠封殺劉靜怡」　柯建銘爆氣：後輩小子講話比老子還老子

「社會邊緣人」、「1%人才說」惹議　林沛祥：斷章取義令人遺憾

世壯運賽場禁帶中華民國國旗　蔣萬安：「台灣、Taiwan」不受限制

賴清德國政繁忙！無法出席世壯運開幕　總統府：會發賀電祝福

綠提總預算、財劃法釋憲案　藍轟：用政治黑手干預司法

卓榮泰指紀念日條例未違憲　行政院：致力面對未來對產業影響

陳宗彥貪污案一審獲判無罪　台南藍綠解讀大不同

林口喜來登吃得到勞瑞斯牛肋排　6／21限定「下周公布訂位網址」

娶20歲越南嫩妻！　韓男「蜜月後染性病」才知她下海接客600男

勇士輝煌時代結束！　柯爾執教時期首度系列賽「4連敗」淘汰

川普再提「美國接管加薩」　以軍轟汗尤尼斯逾50死

豬哥亮癌逝8年！謝金燕曬13歲「父女合照」　思念痛喊：我們很想你

快訊／明台產車險理賠準備金估算出包　挨罰900萬

健保資料庫「退出權」8／12上路　可註記「不提供學術研究」

日30多歲男自衛隊基地「遭重機具夾困1小時」命危！　2天連2意外

0056配息發「20萬入帳」一半拿來繳稅！雙寶爸曝超狂本金

【警察想罵髒話】警剛處理完車禍...衰遇逆向車 車頭凹陷毀損

政治熱門新聞

高雄雙罷劫網內互打！金主徐爸發聲切割

建商給賴政治獻金？陳佩琪：用膝蓋想

王浩宇自曝不用當兵原因：差點GG

逃兵不成白花錢！藝人砸錢閃兵被抓包　內政部：重判體位補服兵役

新核管法「核一、核二有望重啟」　她點名侯友宜、朱立倫、黃國昌

賴清德確定「缺席世壯運開幕」

罷吳連署超慘　李孝亮嘆：沒辦法聯繫朱立倫

國台辦嗆賴清德「破壞和平」　王世堅舉1例：罵再難聽還是有溝通管道

民眾黨號召518上街　昌：退貨賴清德

揭林月琴任職2團體獲中央百萬標案　黃揚明：說好願受高規格檢驗？

由憲法法庭認定《憲訴法》審議有無瑕疵？　黃暐瀚：實在是太奇怪

昨嘆「聯絡不到朱立倫」　李孝亮今鞠躬道歉：本人不當發言

童子賢讚《核管法》修正：解開緊箍咒

世壯運志工名遭亂翻譯　蔣萬安道歉

更多熱門

相關新聞

「社會邊緣人」、「1%人才說」惹議　林沛祥：斷章取義令人遺憾

「社會邊緣人」、「1%人才說」惹議　林沛祥：斷章取義令人遺憾

全台大罷免延燒，國民黨立委林沛祥日前稱罷團是「社會邊緣人」，也被民進黨翻出曾自稱「國會議員是那百分之一的優秀人才」，引發討論。對此，林沛祥表示斷章取義，令人遺憾，且罷團為了推動罷免，不惜扭曲事實，製造對立，「這樣的操作，只會讓人對台灣民主政治更失望」。

綠提總預算、財劃法釋憲案　藍轟：用政治黑手干預司法

綠提總預算、財劃法釋憲案　藍轟：用政治黑手干預司法

強化罷綠力道！國民黨公布全國連署站　連結點進去跟著國旗走

強化罷綠力道！國民黨公布全國連署站　連結點進去跟著國旗走

綠黨團對總預算、財劃法提釋憲　柯建銘：立國以來最黑暗時期

綠黨團對總預算、財劃法提釋憲　柯建銘：立國以來最黑暗時期

2026誰來戰高雄？綠操盤手曝　民進黨支持者最挺賴瑞隆

2026誰來戰高雄？綠操盤手曝　民進黨支持者最挺賴瑞隆

關鍵字：

大罷免大罷免王定宇國民黨民進黨王定宇胡永融

讀者迴響

熱門新聞

隔壁挖地基蓋屋！台南透天厝倒塌超慘畫面曝

泰國正妹來台拚翻床率　15分鐘特戰SOP曝

下波鋒面接近　雨區擴大時間曝

男染上毒癮　頸部90度嚴重彎曲

北韓女兵「被拖進豬舍性侵」！

閃兵王大陸入伍　尷尬台下看許光漢表演

白沙屯媽祖首駐駕創歷史　南投受天宮60年牌樓要拆了

奇萊山「山獸神」疑遭獵殺！山友見屍氣炸

緬甸8.2強震「地表大位移」影片曝！　首次清晰捕捉破裂瞬間

威廉50萬交保最高！閃兵9人交保金曝光

快訊／基隆5歲男童滿臉血亡　生父逃2小時落網

Andy遭控交往期間出入聲色場所　爆料黑函護家寧討報酬

日7月大地震預言引恐慌　漫畫家回應了

閃兵事件一爆　全場讚「2男神」楷模

Energy擅跳16蹲「全員免當兵」　坤達氣胸緊急手術

更多

最夯影音

更多

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【爽到ㄎㄧㄤ掉】德國牧羊犬被挖耳朵　舒服到翻白眼！

【我有錢！】李多慧拒吃飯邀約　一聽要她請客立刻答應！ #李多慧 #小龍女 #啦啦隊

【閃兵案】威廉綠島投案主動配合　警台東機場拘提畫面曝

【排骨神偷】婦人老練順走一塊豬肉 眼尖闆娘：頂多20元！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面