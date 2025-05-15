罷綠委領銜人不認偽造連署　王定宇曝起訴書打臉：公開說謊串供？

▲民進黨立委王定宇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

罷免綠委王定宇案涉及偽造文書，台南地檢署已正式起訴國民黨多位幹部，而罷免領銜人、藍議員秘書胡永融則強調「每一張我經手的連署書，都是民眾親自簽署」。對此，王定宇今（15日）貼出起訴書證據，他表示，胡姓被告是如何「親簽」的？看到同案被告證詞、Line對話內容，根本都是偽造，如果打臉不痛，會再多丟幾張丟人現眼的犯罪證據，以為起訴了，就可以這樣公開說謊串供滅證？

罷免王定宇領銜人胡永融召開記者會表示，「每一張我經手的連署書，都是民眾親自簽署」，自從擔任領銜人後，一直積極尋求社團或地方上有聲望的人士協助連署，雖然自己經手的部分沒問題，但的確有些不是他經手的連署書出現問題，至於那些是否涉及「黨員名冊抄的」？他不清楚。

對此，王定宇表示，中國國民黨台南市黨部集體犯罪偽造文書，國民黨王姓市議員和偽造文書被告領銜人胡男竟然開記者會，因助理費案被偽造文書判刑定讞的王姓市議員先是說「民進黨惡意打擊，檢方利用言詞恐嚇，讓年輕黨工心生畏懼，做出違背事實的陳述」。

王定宇指出，而偽造文書被告胡姓領銜人更在記者會說「收集的連署書都是民眾本人親自簽署的」、「民進黨如此厚顏無恥，利用司法手段、行政手段來介入干預」。

王定宇表示，自己只好隨便選二張起訴的證據給大家看看，胡姓被告是如何「親簽」的？看到同案被告的證詞、Line的對話內容，根本都是偽造抄寫的，而且還抄錯退貨重寫，如果打臉不痛，自己會再多丟幾張這些犯罪者丟人現眼的真實犯罪證據。

王定宇貼出的起訴書記載，「林姓被告受胡姓領銜人拜託，至服務處以黨員名冊抄寫偽造提議人名冊，胡姓被告提供一本訂好的黨員名冊，要林姓被告抄寫到空白罷免連署人名冊之事實」、「蔡姓涉案者傳訊胡姓被告表示『他沒照著寫，過去才看到怎全跟範本不一樣，剛剛叫他重寫』」。

▼國民黨台南市黨部集體偽造文書的台南地檢署起訴書。（圖／翻攝自Facebook／王定宇）

王定宇批評，以為起訴了，檢察官的部份結束了，就可以這樣公開說謊串供滅證嗎？台南地檢署已經公開回應「絕無羅織罪名，案子還有後續」，大家應該可以期待這個國民黨集體犯罪的續集。

最後，王定宇強調，服務處將協助所有偽造文書受害的台南市民提告求償，根據個資法，每一個個案可以求償最高二萬元，這些違法又說謊裝無辜的被告，等著負起責任吧。

▼「王定宇罷免案」領銜人胡永融(右)召開記者會，駁斥不實指控。（記者林東良翻攝）