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強化罷綠力道！國民黨公布全國連署站　連結點進去跟著國旗走

▲▼ 國民黨召開「青年倒綠共行動！空陸齊發！全國連署據點地圖公布！」 記者會 。（圖／國民黨文傳會提供）

▲國民黨召開「青年倒綠共行動！空陸齊發！全國連署據點地圖公布！」 記者會 。（圖／國民黨文傳會提供）

 記者崔至雲／台北報導

國民黨為衝刺罷免民進黨立委第二階段連署，國民黨今（15日）召開「青年倒綠共行動！空陸齊發！全國連署據點地圖公布！」 記者會，公布「全台罷了綠」二階連署站的線上地圖，同時也發布「全台罷了綠！找國旗，救民主！」短影片，教大家如何找到附近的連署站。國民黨強調，國民黨從來沒有懼怕，會繼續做正確的事，反對民進黨在獨裁的路上越走越深，越走越靠近獨裁。

台北市議員張斯綱表示，二階段連署從4月8日到現在已經一個多月，黨公職人員、罷免總部每天在菜市場、車站、社區進行二階段連署，一開始士氣如虹，連署書增加的速度非常快，但民進黨或檢調使出惡招、爛招給壓力，讓罷吳思瑤領銜人退出，造成二階段連署極大亂流，一方面要進行二階段連署、另一方面要讓一階段連署人簽同意書，兩線並進，非常辛苦。呼籲大家用手中的連署書來表達對賴清德逐步邁向獨裁的不滿。

張斯綱說明，國民黨設計了「全台罷了綠」二階連署站的線上地圖，只要點下連結（https://maps.app.goo.gl/PZj4cDLWkFzVwp9r8?g_st=i），就可以看到全台各地罷綠委的連署站，利用交叉火網的方式，讓第二階段連署能儘速地達標。他強調，國民黨連署站沒辦法像綠營或親綠公民團體，三步一崗、五步一哨，甚至很多在店面就直接進行連署，我們沒有那樣的財力或資源，但國民黨的資源來自大家對民進黨的不滿，希望大家花一些時間點選連署網站，就近連署，罷免綠委。

記者會並發佈「全台罷了綠！找國旗，救民主！」短影片，教大家如何連署。副發言人鄧凱勛指出，執政的民進黨就是發動大搜捕、大搜索、大收押，讓全臺灣民眾都感覺到壓力，甚至只要罷免綠色的立委、只要講出民進黨不想聽的話，票必須要承擔政治風險。

罷免吳沛憶領銜人李孝亮則認同寒蟬效應已經發酵，他指出，很多人不敢出來簽連署，甚至把之前簽過的連署書都拿回去；他認為，在網頁上公布連署站，大家會更願意出來簽，且這是全臺灣的連署大串聯，希望更多人站出來一起簽罷免民進黨立委的連署，不管身在哪裡，只要點開連署地圖，就可以看到那個地方可以簽連署。
 

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