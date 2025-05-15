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綠對總預算、財劃法提釋憲　藍轟：用政治黑手干預司法

▲▼國民黨立法案黨團召開「擴大內需！普發現金！--公布黨版【因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性特別條例】草案」記者會，書記長王鴻薇、首席副書記長羅智強、立委柯志恩出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨團書記長王鴻薇。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

民進黨團15日針對114年度中央政府總預算、財政收支劃分法，向憲法法庭提出釋憲。國民黨團批評民進黨再度以政治黑手干預司法，利用大法官為遮羞布，中央當「惡婆婆」壓榨地方，「肥中央、瘦地方」，強調這不只是對抗在野黨，而是打擊仰賴《財劃法》的長照、社福及地方建設，讓地方重回仰賴補助的舊時代。

書記長王鴻薇指出，民進黨將大法官當成政治鬥爭工具，針對不喜歡的修法與通過法案動輒釋憲，包括國會改革、《憲法訴訟法》、《公職人員選罷法》，再加上這次的總預算與《財劃法》，民進黨已提出五項釋憲案，為史無前例。

王鴻薇批評，民進黨一邊要求儘速通過預算，一邊又聲稱政府快關門，如今卻提釋憲阻擋預算，真正阻撓政府運作的是民進黨自己。她強調，民進黨一再把大法官當作自家奴才使喚，濫用其權力。前總統陳水扁也曾說，「總統不能伸手進司法，大法官別捲入政治。」但現在卻是賴清德與柯建銘將其當工具，毀憲亂政。

她進一步指出，《財劃法》自制定25年未修，民進黨多位出身地方的政治人物皆曾主張修法，如今修法後卻提釋憲，目的是為了在編列115年度總預算時，苛扣地方財政。

王鴻薇強調，明年縣市長選舉將至，民進黨藉釋憲方式苛扣地方財政，中央不認立法院通過的決議，行政院主計總處更直接通知各縣市將5至12月一般補助款刪減636億元，形同「中央惡婆婆對付地方小媳婦」，以政治手段打壓地方政府。

副書記長王育敏表示，現在立法院通過的法案，只要不合民進黨的意，就一律提出釋憲，但是提出釋憲就不需要門檻和正當性嗎？總預算案和《財劃法》修正案，都是經過立法院合法程序審查、表決所通過的法案，就因為不合民進黨的意就提釋憲，就是濫用憲法法庭的機制。

王育敏表示，《財劃法》修法對地方財政的確有所幫助，依據地方自治的精神，地方首長有更多的資源和財政權，更有效率為地方提供服務。現在民進黨中央執政，反過頭來懲罰地方政府，扣住地方一般性補助款高達636億元。王育敏說，中央是地方政府的靠山，現在中央政府反過頭修理地方政府，還苛扣636億元，非常惡劣。

另外在總預算部分，王育敏指出，此刻在衛環委員會正在審查勞動部解凍案，事實上許多委員會的解凍案都已經在處理，處理過後各部會預算解凍後，部會就可以使用相關預算。今天民進黨團把總預算案提出釋憲，這是讓各部會不要做事？還是搞政治鬥爭？完全不顧國家正常運作。

王育敏呼籲民進黨正視民意，賴清德為少數總統，應謹慎施政，不應再操弄政治鬥爭，更不該伸手干預立法院。柯建銘指責在野黨毀憲亂政，其實最先破壞憲政體制的就是他本人，利用大法官架空國會權力。
 

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