2026誰來戰高雄？綠操盤手曝「初選民調判讀關鍵」　民進黨支持者最挺賴瑞隆

▲現任立委賴瑞隆表態爭取高雄市長大位。（圖／截取至賴瑞隆粉絲專頁，以下同）

政治中心／綜合報導

民進黨近期傳出可能將於2026年初完成各縣市長黨內初選作業，使各界開始關注該黨的初選方式。一位綠營的重量級操盤手分析道，各候選人能在初選電話民調中過關的關鍵除了「總體支持度」，在技術上更要比拼「誰的支持者會在家顧電話」；意即在民調指標中，擁有忠誠度、黏著度的「綠營選民」的支持度才是最重要因素。舉例來說，根據最近兩次公開的媒體自辦民調判讀，被視為一級戰區的高雄市黨內初選，皆由立委賴瑞隆在四位已表態人選中獲得最高的綠營支持度；展現出「高雄綠營鐵桿部隊」的力挺意向。

該人士說明，雖然民進黨在2011年後，針對黨公職提名方式一改過往「黨員投票」方式，開始採用「全民調」至今；然而「綠營選民」的支持意向，仍然在「電話民調」中佔有極大的參考價值，甚至成為判斷誰能出線的關鍵指標。

該人士指出，民進黨針對每次縣市長選舉都會因應時空背景提出該次的「提名特別條例」，惟都不超脫「連任者徵召、無連任者提名」的原則；而提名也多是採用電話民調的形式決定。以有進行初選民調的2018年指標區域高雄市觀察，當時是三家民調單位在同一日內進行電話訪問，最終毫無意外的由早已獲得跨派系支持、事前就擁有最高綠營支持者看好度的陳其邁出線。

該人士分析，因為直轄市的人口眾多，且民調往往都是在一天內決勝負。根據經驗，一般較無政黨屬性會「在家裡等民進黨初選電話」的比例相對較低；接聽者高機率是較關心初選結果的民進黨選民，也將對綠營初選結果有關鍵性影響。

該人士說道，綜上所述在目前坊間所做的民調中，各候選人的「綠營支持度」即是非常重要的參考指標。以全國高度矚目的高雄市長綠營初選來說，目前計有現任立委賴瑞隆、邱議瑩、林岱樺、許智傑等四位表態爭取市長大位。

進一步觀察最近一次媒體自辦的公開民調，係《鏡新聞》委託大地民意研究公司在2025年3月2日至4日執行、3月6日發布的「民進黨高雄市長初選互比式民調」，綠營選民的支持度依序為賴瑞隆30.9%、邱議瑩19.3%、林岱樺19.1%、許智傑18.6%，賴瑞隆大幅領先其他競爭者；同時觀察整體民調，林岱樺的24.6%與賴瑞隆的22.7%，穩定位居領先群，並遙遙領先邱議瑩的14.7%、許智傑的13.3%。

另外，《新頭殼》於2月25日至27日執行的民調，結果亦是由賴瑞隆獲取最高的綠營支持度；兩波不同單位執行的電訪呈現高雄市綠營基層的支持意向，誤差範圍外的差距也使領先態勢趨於明確。該人士表示，以高雄市來看，賴瑞隆理性溫和形象、紮實基層實力、優秀問政成績以及年輕勤跑等因素，高喜好度低厭惡感，逐漸獲得黨內外跨派系基層支持。

尤其，賴瑞隆憨厚認真本質，始終在國會第一線奮戰，面對各種不公不義法案或對台灣不利政策，堅守崗位前線奮戰的表現深獲肯定，這也是綠營支持者認同他是守護台灣戰將的關鍵；上述優勢同時清晰反映在幾波民調結果上，囊括了高比例的綠營支持度，外界普遍看好，穩健理性認真的態度，是接棒的最佳人選，不出意外出線指日可待。高雄定錨也將加速民進黨內團結整合速度，因應國內外局勢變化。

據了解，民進黨可望在今年中全代會中通過2026年縣市長提名徵召的規則，並在明年初針對各區情況分梯次執行初選作業。隨著各項期程逼近，外界關注誰能獲得人民青睞通過初選？後續幾個月情勢如何發展，令各界拭目以待。