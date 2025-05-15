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上網查證過仍被騙！他急撥165還是變被告　結局逆轉獲無罪

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿榮（化名）因債務問題無法向銀行正常貸款，但又有資金需求，結果誤入詐團陷阱，遭利用作為人頭帳戶，還因此挨告。不過，台南地院法官認為，阿榮曾上網查證，詐團自稱的理財公司確實存在，而且他在發現問題的當下，立刻就撥打165反詐騙專線，最終認定他也是遭人詐騙，裁定無罪。

眼睛,男性,崩潰,憂鬱,受傷,難過,生病,害怕,恐懼（示意圖／CFP）

▲阿榮曾上網查證理財公司是否真實存在，沒想到仍誤入詐團陷阱。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

檢方認為，阿榮去年1月間在家中將自己的銀行存摺、提款卡及密碼，交給真實身分不詳的人使用，甚至還把網路銀行的帳密也告訴對方；接著，詐團成員將阿榮的帳戶當作人頭帳戶使用，導致至少11名受害者遭騙錢，阿榮的行為顯然涉犯刑法第30條第1項、刑法339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌，以及刑法第30條第1項、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢罪嫌，訊後依法將他起訴。

阿榮則辯稱，他因為有債務問題，無法向銀行正常貸款，但又有資金需求，於是在貸款廣告上留下手機號碼，後來收到某理財公司的專員聯繫，對方說要包裝財力證明比較好核貸，便派業務到他家收取存摺、提款卡，並簽立貸款契約書及免責聲明書，直到他發現帳戶被列管，向銀行詢問才驚覺上當，嚇得趕緊撥打165報案。

台南地院法官認為，阿榮的說詞自警詢、偵查到法院審理期間，供述均一致，沒有明顯差異，而且他的確有債務問題，履行期間長達6年，這部分有法院文書佐證，由此可見，在本案發生時，他確實難以向銀行等金融機構申辦貸款，若遇上額外的資金需求，只能尋求其他融資、放貸款道。

此外，法官指出，阿榮接獲理財公司專員電話後，曾上網查證，確認該公司真實存在，才進一步與對方聯繫；2024年1月間他因發覺帳戶異常狀況，第一時間便撥打銀行客服了解情況，隨後又撥打165反詐騙專線諮詢，上述部分有網頁搜尋結果截圖、通聯紀錄為證。

法官表示，從事後的角度嚴格檢視，本案中阿榮雖然不夠謹慎，但若非確實有像他一樣的人可能受騙，詐團也不會以代辦貸款、製作金流、包裝資力等話術設局，考量到檢方目前掌握的證據尚不足以證明阿榮是故意幫助詐團，最終裁定阿榮無罪，全案仍可上訴。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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