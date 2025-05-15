一吃就吐胃口超差！女罹罕病「食道罷工」　食物全卡在食道

▲陳姓婦人罹患罕病，胃口差、一吃東西就吐，食物渣全卡在食道。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

高雄一名70歲陳姓婦人長年有胃食道逆流的困擾，近來病況加劇，不僅食慾不振，甚至一吃就吐，生活品質大受影響。婦人就醫檢查後，醫師診斷為罕見的食道運動功能障礙疾病，因食道下括約肌無法放鬆，導致吐剩的食物渣、液體全卡在食道，無法順利進入胃部，所幸經手術後終於能好好享用美食。

收治病例的高醫岡山醫院胃腸內科醫師許朝欽表示，陳姓婦人就診時主訴，從年輕就有胃食道逆流的老毛病，近來合併有腹脹、胸悶與胃口變差等症狀，甚至一吃東西就嘔吐。

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院方先替陳姓婦人安排胃鏡檢查，結果發現食道內有許多食物殘留，又與一般胃食道逆流情況不同，再安排高解析度食道壓力檢測與食道攝影，並排除外部腫瘤壓迫可能，診斷為罕見的「第二型食道賁門弛緩不能症（Type II Achalasia）」。

由於藥物治療效果有限，許朝欽表示，醫療團隊為陳姓婦人安排經口內視鏡食道括約肌切開術，在全身麻醉下，經由內視鏡進行食道括約肌的肌肉切開術，讓食道下括約肌達到完全放鬆。陳姓婦人術後恢復良好，終於能正常享用美食。

▲高醫岡山醫院胃腸內科醫師許朝欽。（圖／記者許宥孺翻攝）



許朝欽指出，「食道賁門弛緩不能症」屬於罕見的食道運動功能障礙疾病，在台灣，發生率約為每十萬人1.22-2.05例，發生年紀大都在70至80歲。因食道下括約肌無法適當放鬆，導致食物與液體難以順利進入胃部，患者常出現吞嚥困難、胸痛、食物反流與體重減輕等症狀，若未及早診斷治療，不僅影響生活品質，還可能導致營養不良。

許朝欽表示，目前「食道賁門弛緩不能症」罹病原因尚未明確，可能與神經系統退化、自身免疫反應或病毒感染有關，導致食道神經節細胞損傷。