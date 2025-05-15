高雄苦瓜農淪蜂賊！2地狂偷69蜂箱轉賣　落網慘被收押

▲高雄連環竊案！苦瓜農淪蜂賊狂偷69蜂箱。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市大樹、田寮區3月起發生連環竊案，3名蜂農的大批蜂箱在採收前被竊走，養殖一整年的心血全泡湯，共損失69箱。警方組成專案小組擴大追查，鎖定53歲黃姓苦瓜農涉案，13日在大樹區工寮內將他拘提到案，訊後依竊盜罪嫌移送偵辦，檢察官複訊後向法院聲請羈押獲准。

這起連環竊案最早是由大樹區一名陳姓蜂農揭發，4月8日清晨6時許，他前往查看蜂箱時，發現養殖的大批蜂箱一夜全遭偷走，共損失48箱，因而氣憤報案。

▲▼苦瓜農淪蜂賊狂偷69蜂箱轉賣。（圖／記者賴文萱翻攝）

仁武分局組成專案小組擴大調閱監視器及監控蒐證，追查期間得知湖內分局所轄的田寮區，也發生蜂箱遭竊案件，3月27、28日，田寮水蛙潭地區陸續有劉姓、蔡姓蜂農通報蜂箱遭竊，損失共21箱蜂箱。

▲高雄連環竊案，69蜂箱遭竊。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方後續鎖定一名黃姓犯嫌涉有嫌疑，經確認黃嫌身分及放置蜂箱位置後，會同湖內分局於5月13日9時許持拘票及搜索票，前往大樹區大庄段某工寮內，將黃逮捕到案，並查扣剩餘蜂箱計31箱、新台幣19萬元及手機等。

▲苦瓜農淪蜂賊狂偷69蜂箱轉賣，落網遭收押。（圖／記者賴文萱翻攝）

據了解，黃嫌平日務農種苦瓜，疑因財務壓力轉而鎖定蜂農採收前潛入偷竊，一共得手69箱後轉賣。警方表示，現場查扣31箱蜂箱已發還被害人，全案訊後依竊盜罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，黃也遭法官裁定收押。