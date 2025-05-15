　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇貞昌重回美麗島大審現場　展示辯護卷宗提醒民主自由得來不易

▲▼前行政院長蘇貞昌重回美麗島大審現場，展示辯護卷宗提醒民主自由得來不易。（圖／蘇貞昌辦公室提供）

▲前行政院長蘇貞昌重回美麗島大審現場，展示辯護卷宗提醒民主自由得來不易。（圖／蘇貞昌辦公室提供）

記者陳家祥／台北報導

5月19日為「白色恐怖記憶日」，前行政院長蘇貞昌14日在文化部長李遠、前政務委員羅秉成及立委、議員陪同下，前往曾為「美麗島軍法大審」現場的白色恐怖景美紀念園區參訪。蘇貞昌也首度展示當年為美麗島事件被告辯護的相關卷宗，指當年不少文件都被築巢的白蟻啃食殆盡，唯獨美麗島事件的卷宗奇蹟似倖免，盼藉由重回歷史現場，讓更多人知道民主自由的得來不易。

蘇貞昌14日在文化部長李遠陪同下，與立委邱議瑩、陳培瑜、林楚茵、李柏毅、蘇巧慧、吳沛憶、黃捷、沈伯洋、蔡易餘、北市議員王閔生，以及曾深入參與轉型正義工作的前政務委員羅秉成等人，前往曾為「美麗島軍法大審」現場的白色恐怖景美紀念園區參訪。

與會眾人雖屬不同世代，但多有與白色恐怖不同的連結，包括立委邱議瑩的父親、文化部部長李遠的舅舅，以及立委吳沛憶的外祖父，都是曾遭威權政府迫害的對象。

蘇貞昌則在美麗島大審當年的歷史現場「第一法庭」上表示，美麗島大審距今已歷經45年，但當時所發生的事物至今都仍歷歷在目，包括審判當天法庭的座位安排、現場氛圍、家屬們悲傷焦慮的神情，甚至是被告們在法庭上的最後陳述，他永遠都不會忘記。

蘇貞昌也首度在自己當年做為辯護人的位子上，展示當年辯護過程中的珍貴卷宗，並分享當年出庭的點點滴滴。蘇拿出照片表示，當年他將律師事務所的卷宗放在老家儲藏，結果所有文件都被築巢的白蟻啃食殆盡，唯獨美麗島的卷宗奇蹟似地被白蟻繞過，或許連螻蟻都感受到這個案子的冤情。

蘇貞昌回憶，當年美麗島大審陳菊才29歲、林義雄38歲，姚嘉文也不過41歲，比在場許多人都還年輕，這些人是用自己的生命、家人和青春，才換得今天大家能夠站在這裡回顧歷史。

蘇貞昌說，律師團為美麗島政治犯辯護，國民黨就警告，誰敢為叛徒辯護，誰就是叛徒的同路人，但他們很清楚，要打開民主的大門，就是要靠一代代人的努力，所以他們一步也不曾退讓。

蘇貞昌表示，台灣的民主靠著前人勇敢挺身對抗威權，才能走到今天的民主社會，他與大家在白色恐怖記憶日前，走訪這些黨國體制下實實在在迫害人權的歷史場景，希望大家能繼續捍衛民主，讓悲劇不再重演。

▲▼前行政院長蘇貞昌重回美麗島大審現場，展示辯護卷宗提醒民主自由得來不易。（圖／蘇貞昌辦公室提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
600 4 1673 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
狠父殺5歲兒！犯後步伐從容　冷血背影曝光
閃兵手法曝！蕭彤雯驚「這麼多男星家族遺傳病」…網點1關鍵
快訊／大谷翔平炸裂！　本季13轟出爐
正妹來台拚翻床率！超胸攬客慘了　15分鐘SOP曝
長榮海運股價再創歷史新高！　萬海站回百元
7月大地震預言引恐慌！　日本漫畫家回應了
AI妖股回神！　3天漲逾40%

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

輝達將落腳北市？　蔣萬安語帶玄機：飯還沒煮熟「不要掀開鍋蓋」

蘇貞昌重回美麗島大審現場　展示辯護卷宗提醒民主自由得來不易

綠批盧秀燕曾涉死亡連署　蔣萬安反問：要不要「大義滅親」罷韓團體

推國防、產業、能源法案　朱立倫：讓台灣偉大是國民黨目標

「消解大罷免瘟疫從苗栗開始」　鍾東錦喊話：停止罷免綠議員行動

賴清德確定「缺席世壯運開幕」　蔣萬安：會發賀電祝活動順利

童子賢讚《核管法》修正：解開緊箍咒　民眾拒絕「非核家園」

王浩宇自曝不用當兵原因「差點GG」：我對得起自己的國家

藝人配合中共「陸委會調查中」　邱垂正：歐陽娜娜是重要對象

富立建設給賴清德好幾倍政治獻金？　陳佩琪「沒直接證據」：用膝蓋想

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【閃兵案】威廉綠島投案主動配合　警台東機場拘提畫面曝

【爽到ㄎㄧㄤ掉】德國牧羊犬被挖耳朵　舒服到翻白眼！

【我有錢！】李多慧拒吃飯邀約　一聽要她請客立刻答應！ #李多慧 #小龍女 #啦啦隊

【排骨神偷】婦人老練順走一塊豬肉 眼尖闆娘：頂多20元！

陳大天.「超克7」李銓 涉逃兵案被逮！

【警察想罵髒話】警剛處理完車禍...衰遇逆向車 車頭凹陷毀損

【閃兵案延燒】連環爆！藝人阿虎遭帶回約談

薛仕凌當兵「體檢3次驗退」　有家族性高血壓「自己沒感覺」

【閃兵案】陳大天「坦然面對」拿下口罩面對媒體

輝達將落腳北市？　蔣萬安語帶玄機：飯還沒煮熟「不要掀開鍋蓋」

蘇貞昌重回美麗島大審現場　展示辯護卷宗提醒民主自由得來不易

綠批盧秀燕曾涉死亡連署　蔣萬安反問：要不要「大義滅親」罷韓團體

推國防、產業、能源法案　朱立倫：讓台灣偉大是國民黨目標

「消解大罷免瘟疫從苗栗開始」　鍾東錦喊話：停止罷免綠議員行動

賴清德確定「缺席世壯運開幕」　蔣萬安：會發賀電祝活動順利

童子賢讚《核管法》修正：解開緊箍咒　民眾拒絕「非核家園」

王浩宇自曝不用當兵原因「差點GG」：我對得起自己的國家

藝人配合中共「陸委會調查中」　邱垂正：歐陽娜娜是重要對象

富立建設給賴清德好幾倍政治獻金？　陳佩琪「沒直接證據」：用膝蓋想

快訊／法官急令全力抓捕徐少東！疑障眼法掩護偷渡　警方說話了

學生騎單車過馬路！自小客「切西瓜」猛撞　險被輾過畫面曝

OPEL「高性能子品牌」轉型電動車！首款新車278匹馬力、年底亮相

今高溫飆36度　未來一周防午後雷陣雨

知名經紀人楊天真「激瘦」現狀曝　39歲覺醒！甩「大碼女王」稱號

你會算數嗎？《魔鬼2》賢奎遭批「連4句質問隊友」　道歉再掀熱議

中美休戰！　陸暫停對美28家出口管制名單、17家不可靠實體清單措施

Rosé新曲〈Messy〉火辣造型連發！換上Isabel Marant透視裙長腿全露

皇普獲利創新高　逆勢「提早推案」因應不景氣

輝達將落腳北市？　蔣萬安語帶玄機：飯還沒煮熟「不要掀開鍋蓋」

【排骨神偷】婦人老練順走一塊豬肉 眼尖闆娘：頂多20元！

政治熱門新聞

建商給賴政治獻金？陳佩琪：用膝蓋想

逃兵不成白花錢！藝人砸錢閃兵被抓包　內政部：重判體位補服兵役

王浩宇自曝不用當兵原因：差點GG

新核管法「核一、核二有望重啟」　她點名侯友宜、朱立倫、黃國昌

民眾黨號召518上街　昌：退貨賴清德

罷吳連署超慘　李孝亮嘆：沒辦法聯繫朱立倫

童子賢讚《核管法》修正：解開緊箍咒

國台辦嗆賴清德「破壞和平」　王世堅舉1例：罵再難聽還是有溝通管道

揭林月琴任職2團體獲中央百萬標案　黃揚明：說好願受高規格檢驗？

由憲法法庭認定《憲訴法》審議有無瑕疵？　黃暐瀚：實在是太奇怪

鄭英耀禁止台生赴陸交流　馬辦轟下台

賴清德確定「缺席世壯運開幕」

陸委會調查配合中共藝人　邱垂正：歐陽娜娜是重要對象

李孝亮嘆與朱立倫失聯　楊智伃：可以聯繫我

更多熱門

相關新聞

「蔡蘇爬山」暗藏政治玄機？　賴清德的政治壓力並不小

「蔡蘇爬山」暗藏政治玄機？　賴清德的政治壓力並不小

如火如荼的大罷免行動已經進入成敗攤牌的政治階段，綠營動員力道更加猛烈，藍營陷入愁雲慘霧當中，看起來，隱身在後的賴清德總統兼黨主席也正面臨著前所未有的新考驗，不管他有沒有實際介入運作大罷免，政治成敗都會算在他的頭上，畢竟根據民進黨主席會議日前通過的二階段連署罷免協助行動的結論已經下達動員令，民進黨基層的罷免怒火勢頭已經遍地開花，賴清德黨主席必須一肩扛起並承擔成敗責任。

影／蔡英文約爬山　蘇貞昌：她認識每個鄰居、毛小孩還在門口等她

影／蔡英文約爬山　蘇貞昌：她認識每個鄰居、毛小孩還在門口等她

民進黨粉專喊「稅收沒有超徵」　黃揚明點問題：錯誤解讀鬧笑話

民進黨粉專喊「稅收沒有超徵」　黃揚明點問題：錯誤解讀鬧笑話

水獺阿公來了！攜父蘇貞昌錄Podcast　蘇巧慧搶答過年最期待領紅包

水獺阿公來了！攜父蘇貞昌錄Podcast　蘇巧慧搶答過年最期待領紅包

草屯鎮長補選！綠營總動員陪蔡銘軒掃街

草屯鎮長補選！綠營總動員陪蔡銘軒掃街

關鍵字：

蘇貞昌

讀者迴響

熱門新聞

男染上毒癮　頸部90度嚴重彎曲

威廉50萬交保最高！閃兵9人交保金曝光

白沙屯媽祖首駐駕創歷史　南投受天宮60年牌樓要拆了

緬甸8.2強震「地表大位移」影片曝！　首次清晰捕捉破裂瞬間

下波鋒面接近　雨區擴大時間曝

閃兵事件一爆　全場讚「2男神」楷模

閃兵王大陸入伍　尷尬台下看許光漢表演

Andy遭控交往期間出入聲色場所　爆料黑函護家寧討報酬

每坪少13萬！7組人搶燒炭凶宅　得標價遠低於市場價

快訊／基隆5歲男童滿臉血亡　生父逃2小時落網

墨國女網紅直播一半遭槍殺！粉絲面前倒下

4「閃兵藝人」已達除役年齡　媒體人：50萬交保太划算

奇萊山「山獸神」疑遭獵殺！山友見屍氣炸

赴日注意！「這1物」禁帶上飛機　手提託運都不行

被閃兵案波及　婁峻碩親曝免役原因

更多

最夯影音

更多

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【閃兵案】威廉綠島投案主動配合　警台東機場拘提畫面曝

【爽到ㄎㄧㄤ掉】德國牧羊犬被挖耳朵　舒服到翻白眼！

【我有錢！】李多慧拒吃飯邀約　一聽要她請客立刻答應！ #李多慧 #小龍女 #啦啦隊

【排骨神偷】婦人老練順走一塊豬肉 眼尖闆娘：頂多20元！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面