蘇貞昌重回美麗島大審現場　展示辯護卷宗提醒民主自由得來不易

▲前行政院長蘇貞昌重回美麗島大審現場，展示辯護卷宗提醒民主自由得來不易。（圖／蘇貞昌辦公室提供）



記者陳家祥／台北報導

5月19日為「白色恐怖記憶日」，前行政院長蘇貞昌14日在文化部長李遠、前政務委員羅秉成及立委、議員陪同下，前往曾為「美麗島軍法大審」現場的白色恐怖景美紀念園區參訪。蘇貞昌也首度展示當年為美麗島事件被告辯護的相關卷宗，指當年不少文件都被築巢的白蟻啃食殆盡，唯獨美麗島事件的卷宗奇蹟似倖免，盼藉由重回歷史現場，讓更多人知道民主自由的得來不易。

蘇貞昌14日在文化部長李遠陪同下，與立委邱議瑩、陳培瑜、林楚茵、李柏毅、蘇巧慧、吳沛憶、黃捷、沈伯洋、蔡易餘、北市議員王閔生，以及曾深入參與轉型正義工作的前政務委員羅秉成等人，前往曾為「美麗島軍法大審」現場的白色恐怖景美紀念園區參訪。

與會眾人雖屬不同世代，但多有與白色恐怖不同的連結，包括立委邱議瑩的父親、文化部部長李遠的舅舅，以及立委吳沛憶的外祖父，都是曾遭威權政府迫害的對象。

蘇貞昌則在美麗島大審當年的歷史現場「第一法庭」上表示，美麗島大審距今已歷經45年，但當時所發生的事物至今都仍歷歷在目，包括審判當天法庭的座位安排、現場氛圍、家屬們悲傷焦慮的神情，甚至是被告們在法庭上的最後陳述，他永遠都不會忘記。

蘇貞昌也首度在自己當年做為辯護人的位子上，展示當年辯護過程中的珍貴卷宗，並分享當年出庭的點點滴滴。蘇拿出照片表示，當年他將律師事務所的卷宗放在老家儲藏，結果所有文件都被築巢的白蟻啃食殆盡，唯獨美麗島的卷宗奇蹟似地被白蟻繞過，或許連螻蟻都感受到這個案子的冤情。

蘇貞昌回憶，當年美麗島大審陳菊才29歲、林義雄38歲，姚嘉文也不過41歲，比在場許多人都還年輕，這些人是用自己的生命、家人和青春，才換得今天大家能夠站在這裡回顧歷史。

蘇貞昌說，律師團為美麗島政治犯辯護，國民黨就警告，誰敢為叛徒辯護，誰就是叛徒的同路人，但他們很清楚，要打開民主的大門，就是要靠一代代人的努力，所以他們一步也不曾退讓。

蘇貞昌表示，台灣的民主靠著前人勇敢挺身對抗威權，才能走到今天的民主社會，他與大家在白色恐怖記憶日前，走訪這些黨國體制下實實在在迫害人權的歷史場景，希望大家能繼續捍衛民主，讓悲劇不再重演。