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水獺阿公來了！攜父蘇貞昌錄Podcast　蘇巧慧搶答過年最期待領紅包

▲▼蘇巧慧除夕前合體「水獺阿公」蘇貞昌錄製水獺媽媽有聲書向小朋友拜年。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

▲蘇巧慧除夕前合體「水獺阿公」蘇貞昌錄製水獺媽媽有聲書向小朋友拜年。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

記者皮心瑀／台北報導

迎接農曆新年，民進黨立委蘇巧慧在她經營的Podcast頻道《水獺媽媽巧巧話》中，特別邀請前行政院長、被暱稱為「水獺阿公」的蘇貞昌共同錄製繪本故事《好忙的除夕》。蘇巧慧表示，這次特地選擇這本充滿年節氛圍的故事書，介紹台灣人除夕日的忙碌日常。節目中，她化身故事的主角，模擬幫忙家裡大掃除的情景，而蘇貞昌則扮演「阿公」，用他標誌性的「菸酒嗓」在節目尾聲與蘇巧慧一起向聽眾拜年，祝福新年快樂。

蘇巧慧經營Podcast頻道至今已有四年多，累計播出超過250集，總播放次數突破三百萬，專注推廣本土繪本與母語教育。

蘇巧慧說，這已不是她第一次邀請「水獺阿公」參與繪本錄製。自從去年兒童節兩人首次合作錄音後，便收到許多小朋友的來信，紛紛期待「水獺阿公」再次登場，甚至模仿他的沙啞聲線。為了滿足大小朋友的期待，她特別在過年前再次邀請蘇貞昌錄製新故事，並藉此向聽眾拜年，增添節日氣氛。

她也回憶道，他們一家人都很喜歡閱讀，從小蘇貞昌就經常在她睡前講故事。這次與父親共同錄製繪本，她認為格外有趣，尤其蘇貞昌扮演「阿公」的角色毫不突兀，「小朋友聽了一定覺得，就像隔壁的阿公在說故事。」透過這本繪本，他們帶領聽眾重溫除夕的傳統習俗，從打掃、貼春聯、逛年貨到圍爐吃年夜飯，細緻描繪了台灣過年的溫馨氛圍。

談到過年，蘇貞昌說，最開心的事就是一家人團聚圍桌的那一刻，他也問聽眾最期待的年節活動是什麼，沒想到蘇巧慧立刻搶答，「當然是領紅包！」父女之間的互動十分逗趣且有默契。

蘇貞昌也表示，能向聽眾介紹農曆新年的傳統文化，讓他感到十分榮幸，而他也希望透過「水獺阿公」這個角色，讓大家看到他不同的面貌。

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