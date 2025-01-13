草屯鎮長補選！綠營總動員陪蔡銘軒掃街　蘇貞昌力喊：不容抹黑

▲前行政院長蘇貞昌前往草屯鎮，替鎮長補選候選人蔡銘軒加油打氣。（圖／民進黨南投縣黨部提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

草屯鎮長1月18號將進行補選，今天進入倒數黃金週，民進黨候選人蔡銘軒昨日上午由新北市議員卓冠廷、顏蔚慈、林秉宥、山田摩衣陪同市場掃街、下午與前閣揆蘇貞昌共同至黃昏市場發送文宣；傍晚則由蔡銘軒妻子凃孟鎵代表與前立委蔡培慧、立委蔡易餘車掃，蔡銘軒則與同為草屯出身的勞動部長洪申翰共同車掃，希望為選情持續加溫。

針對蔡銘軒的政見頻頻遭藍營攻擊，蘇貞昌表示，蔡銘軒從基層做起、提出的政見都非常具體，認為對手不須對此抹黑，相信草屯鎮民比比看就最清楚，也希望選一位真正努力做事、回饋鄉里的人；蔡易餘表示，今天車掃過程士氣非常高昂，很多年輕朋友都跑來比「讚」，讓他們信心倍增。

洪申翰表示，蔡銘軒長期擔任基層民意代表，一向非常認真服務，補選也提出非常具體的政見：包括敬老津貼3000加碼變5000、消費券600加碼變2000、0至3歲每月發2000元「幫你養小朋友」、為草屯鎮民投保團體意外險，是真正為草屯鄉親福祉著想的鎮長人選。

卓冠廷則批評簡賜勝當選縣議員10年來，其家族企業總福營造公司所拿到的標案就成長八倍之多、營收幾十億以上，但這是蔡銘軒絕對不會做的事情；這次新北市年輕議員特別組成「新北議員少年團」，就是希望年輕議員挺年輕鎮長，呼籲選民一定要支持最認真、最清廉的蔡銘軒。