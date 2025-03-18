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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／蔡英文約爬山　蘇貞昌：她認識每個鄰居、毛小孩還在門口等她

 

記者陶本和／台北報導

前總統蔡英文18日邀請前行政院長蘇貞昌與其妻子詹秀齡，一起出門爬山。蘇貞昌在臉書發布影片透露，蔡英文帶著愛犬樂樂散步的路線上，她認識每一個鄰居，也認識每一個鄰居家的毛小孩，好幾個毛小孩聽到她的腳步，還飛奔在家門口等待。

蔡英文晚間發文表示，她今天跟蘇貞昌、秀齡姐，一起出門爬山。她說，之前在網路上看到網友捕獲「野生的」蘇院長，與夫人秀齡姐牽手走在路上。

蔡英文說，這一次爬山，蘇院長常常走一走就會停下來回頭看秀齡姐有沒有跟上，也會拿出手機幫秀齡姐拍照，再次親眼見證他們的好感情。

蔡英文表示，在卸任前，曾經跟蘇院長相約，要到處走走，希望未來還有機會，能與蘇院長結伴同行，到更多地方看看這些年來，我們一起改變的台灣。

▲▼前總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌相約爬山。（圖／蔡英文臉書）

▲前總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌相約爬山。（圖／蔡英文臉書）

蘇貞昌也發布影片表示，蔡英文跟他相約在卸任公職後，要一起到處走走，今天從短程的開始，因為坡度不大，他的太太也可以參加。

蘇貞昌說，在蔡英文帶著樂樂散步的路線上，她認識每一個鄰居，也認識每一個鄰居家的毛小孩，好幾個毛小孩聽到她腳步聲，還飛奔到家門口等待，「連續下了幾天雨，但今天天氣卻很不錯，非常感謝蔡總統的邀請」。

▲▼前總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌相約爬山。（圖／蔡英文臉書）

▲前總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌相約爬山。（圖／蔡英文臉書）

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