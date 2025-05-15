　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王浩宇自曝不用當兵原因「差點GG」：我對得起自己的國家

記者黃翊婷／綜合報導

藝人閃兵案持續延燒，掀起社會大眾關注。桃園市前議員王浩宇表示，他不用當兵是因為還是嬰兒的時候，就因疝氣進行開刀，「差點就GG了」，但他仍申請英語專長的教育替代役，「所以說，我覺得我對得起自己的國家。」

▲桃園市議員王浩宇 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲王浩宇自曝有疝氣問題。（圖／ETtoday資料照）

繼藝人王大陸閃兵案之後，檢警擴大追查，又發現藝人威廉、李銓、大根、阿虎、陳零九、陳大天、黃博石、陳信維、陳向熙等人涉嫌閃兵，消息一出引發社會大眾議論。桃園市前議員王浩宇15日凌晨在臉書發文表示，他不用當兵是因為還是嬰兒時，就接受疝氣手術，麻醉風險很大，「差點就GG了」，長大之後又多次復發，當時其實可以辦理免役，「免役體位：腹股溝疝氣經手術治療後，現仍復發者」。

王浩宇說，他在國高中時就對服務偏鄉很有興趣，曾利用暑假前往偏鄉帶英語營，甚至申請英語專長的教育替代役，硬著頭皮當完才住院開刀治療，「所以說，我覺得我對得起自己的國家。看到某些人無所不用其極的逃避兵役，連勝文、黃國昌、蔣萬安這些人現在看起來好好的，卻不需要跟大家一樣服役。就覺得點點點。」

文章公開之後，引發網友正反意見討論。一派人力挺王浩宇，表明自己也是因病可以免役，想簽自願役被拒絕，但還是努力當完了；另一派人則不挺，甚至開酸「腹股溝疝氣經手術治療後還會復發，騙人的，醫術那有那麼不好」。

王浩宇談兵役問題。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇）

▲王浩宇臉書全文截圖。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇）

據了解，國民黨副主席連勝文是因為體重過重而免役；台北市長蔣萬安則是在成功嶺服役時，因體檢判定為腰椎間盤突出，改成服補充兵14天；民眾黨主席黃國昌也曾親口表示，他是在大一前往成功嶺接受大專兵集訓時，因近視達1200度，所以被體檢驗退。

至於疝氣是否會復發，根據台北慈濟醫院公開資料顯示，醫務部副主任兼泌尿科主任蔡曜州表示，疝氣是指部分臟器位移到不正常的位置，最常見的是腹股溝疝氣，疝氣復發可能有3種因素，包含體質遺傳、生活習慣與工作、技術問題。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
581 2 7462 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／國1南向1大3小車追撞　回堵6公里
4「閃兵藝人」已達除役年齡　媒體人翻法規酸：50萬交保太划算
王大陸「滿滿的大尷尬」　閃兵失敗入伍看許光漢表演
婁峻碩被閃兵案波及！親曝免役原因　病友認證寧願當兵
威廉閃兵50萬交保最高！　「血壓異常」9藝人交保金一次看
輝達勁揚！美超微暴漲逾15％　標普連3日收紅

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

童子賢讚《核管法》修正：解開緊箍咒　民眾拒絕「非核家園」

王浩宇自曝不用當兵原因「差點GG」：我對得起自己的國家

藝人配合中共「陸委會調查中」　邱垂正：歐陽娜娜是重要對象

富立建設給賴清德好幾倍政治獻金？　陳佩琪「沒直接證據」：用膝蓋想

鄭英耀禁止台生赴陸交流　馬辦轟下台：打臉、違反賴清德政策了

快訊／賴清德指派陳建仁　出席新教宗良十四世就職彌撒

賴清德執政滿周年！民眾黨號召518上街　黃國昌：「退貨」賴清德

國科會4年投入100億　打造台灣智慧機器人自有品牌

讓海巡不再「夜盲」！　管碧玲疾呼支持300億特別預算

「姐做事弟幫忙」盧秀燕、蔣萬安啟動中捷藍線　被問黨主席她秒回

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【閃兵案】威廉綠島投案主動配合　警台東機場拘提畫面曝

【排骨神偷】婦人老練順走一塊豬肉 眼尖闆娘：頂多20元！

【我有錢！】李多慧拒吃飯邀約　一聽要她請客立刻答應！ #李多慧 #小龍女 #啦啦隊

【爽到ㄎㄧㄤ掉】德國牧羊犬被挖耳朵　舒服到翻白眼！

陳大天.「超克7」李銓 涉逃兵案被逮！

【警察想罵髒話】警剛處理完車禍...衰遇逆向車 車頭凹陷毀損

【閃兵案延燒】連環爆！藝人阿虎遭帶回約談

【閃兵案】陳大天「坦然面對」拿下口罩面對媒體

【本次最大咖現身】 #陳零九 涉閃兵被逮！

童子賢讚《核管法》修正：解開緊箍咒　民眾拒絕「非核家園」

王浩宇自曝不用當兵原因「差點GG」：我對得起自己的國家

藝人配合中共「陸委會調查中」　邱垂正：歐陽娜娜是重要對象

富立建設給賴清德好幾倍政治獻金？　陳佩琪「沒直接證據」：用膝蓋想

鄭英耀禁止台生赴陸交流　馬辦轟下台：打臉、違反賴清德政策了

快訊／賴清德指派陳建仁　出席新教宗良十四世就職彌撒

賴清德執政滿周年！民眾黨號召518上街　黃國昌：「退貨」賴清德

國科會4年投入100億　打造台灣智慧機器人自有品牌

讓海巡不再「夜盲」！　管碧玲疾呼支持300億特別預算

「姐做事弟幫忙」盧秀燕、蔣萬安啟動中捷藍線　被問黨主席她秒回

川普、敘利亞總統破冰會晤　他曾是恐怖份子「遭美通緝」懸賞3億

快訊／國1南向1大3小車追撞　回堵6公里

巴菲特曝辭波克夏CEO主因：不讓阿貝爾接任不公平

童子賢讚《核管法》修正：解開緊箍咒　民眾拒絕「非核家園」

《赴山海》武僧被迫趕工身亡！　女星「為戲瘀青破相」遭爭議李凱馨取代

「綠能發電」逾5成！西班牙大停電揭風險　專家警告：台灣也可能發生

為家寧哭泣！　網紅友人「Andy沒有那麼無辜」…點名背後有人操控

俄烏談判將在土耳其登場　普丁不在克宮公布名單

陳零九「假裝高血壓」逃兵遭逮！　婁峻碩緊急自清「免役原因」

12星座「開心攻略」快筆記！牡羊愛刺激、金牛需要儀式感

【排骨神偷】婦人老練順走一塊豬肉 眼尖闆娘：頂多20元！

政治熱門新聞

建商給賴政治獻金？陳佩琪：用膝蓋想

逃兵不成白花錢！藝人砸錢閃兵被抓包　內政部：重判體位補服兵役

罷吳連署超慘　李孝亮嘆：沒辦法聯繫朱立倫

新核管法「核一、核二有望重啟」　她點名侯友宜、朱立倫、黃國昌

國台辦嗆賴清德「破壞和平」　王世堅舉1例：罵再難聽還是有溝通管道

鄭英耀禁止台生赴陸交流　馬辦轟下台

揭林月琴任職2團體獲中央百萬標案　黃揚明：說好願受高規格檢驗？

民眾黨號召518上街　昌：退貨賴清德

由憲法法庭認定《憲訴法》審議有無瑕疵？　黃暐瀚：實在是太奇怪

王浩宇自曝不用當兵原因：差點GG

陸委會調查配合中共藝人　邱垂正：歐陽娜娜是重要對象

賴清德：核三2號機不可能直接延役　3前提下對新核能持開放態度

李孝亮嘆與朱立倫失聯　楊智伃：可以聯繫我

朱立倫反核發言被挖出　國民黨：環境變了

更多熱門

相關新聞

威廉50萬交保最高！閃兵9人交保金曝光

威廉50萬交保最高！閃兵9人交保金曝光

藝人王大陸閃兵案延燒，陳零九、陳大天、李銓、威廉、大根等藝人也涉案，在「大根」（黃亮鈞）搭機返台後，《模范棒棒堂》男星威廉也以50萬元交保，成為這次閃兵男團中交保金額最高的藝人。

被閃兵案波及　婁峻碩親曝免役原因

被閃兵案波及　婁峻碩親曝免役原因

逃兵不成白花錢！藝人砸錢閃兵被抓包　內政部：重判體位補服兵役

逃兵不成白花錢！藝人砸錢閃兵被抓包　內政部：重判體位補服兵役

閃兵事件一爆　全場讚「2男神」楷模

閃兵事件一爆　全場讚「2男神」楷模

檢調抓閃兵集團　役政司查出「120人」有疑義：還有下一波

檢調抓閃兵集團　役政司查出「120人」有疑義：還有下一波

關鍵字：

王浩宇兵役疝氣

讀者迴響

熱門新聞

男染上毒癮　頸部90度嚴重彎曲

白沙屯媽祖首駐駕創歷史　南投受天宮60年牌樓要拆了

威廉50萬交保最高！閃兵9人交保金曝光

閃兵事件一爆　全場讚「2男神」楷模

下波鋒面接近　雨區擴大時間曝

每坪少13萬！7組人搶燒炭凶宅　得標價遠低於市場價

赴日注意！「這1物」禁帶上飛機　手提託運都不行

插畫YouTuber阿啾求婚成功！百萬訂閱直播掏戒指

奇萊山「山獸神」疑遭獵殺！山友見屍氣炸

千年一遇AV女神瀨戶環奈「挺J級超巨胸器」來台

陳零九、富公子交保！金額曝光

墨國女網紅直播一半遭槍殺！粉絲面前倒下

港星王喜爆「來台遭下藥性侵2次」！

被閃兵案波及　婁峻碩親曝免役原因

閃兵王大陸入伍　尷尬台下看許光漢表演

更多

最夯影音

更多

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【閃兵案】威廉綠島投案主動配合　警台東機場拘提畫面曝

【排骨神偷】婦人老練順走一塊豬肉 眼尖闆娘：頂多20元！

【我有錢！】李多慧拒吃飯邀約　一聽要她請客立刻答應！ #李多慧 #小龍女 #啦啦隊

【爽到ㄎㄧㄤ掉】德國牧羊犬被挖耳朵　舒服到翻白眼！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面