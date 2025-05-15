王浩宇自曝不用當兵原因「差點GG」：我對得起自己的國家

記者黃翊婷／綜合報導

藝人閃兵案持續延燒，掀起社會大眾關注。桃園市前議員王浩宇表示，他不用當兵是因為還是嬰兒的時候，就因疝氣進行開刀，「差點就GG了」，但他仍申請英語專長的教育替代役，「所以說，我覺得我對得起自己的國家。」

▲王浩宇自曝有疝氣問題。（圖／ETtoday資料照）

繼藝人王大陸閃兵案之後，檢警擴大追查，又發現藝人威廉、李銓、大根、阿虎、陳零九、陳大天、黃博石、陳信維、陳向熙等人涉嫌閃兵，消息一出引發社會大眾議論。桃園市前議員王浩宇15日凌晨在臉書發文表示，他不用當兵是因為還是嬰兒時，就接受疝氣手術，麻醉風險很大，「差點就GG了」，長大之後又多次復發，當時其實可以辦理免役，「免役體位：腹股溝疝氣經手術治療後，現仍復發者」。

王浩宇說，他在國高中時就對服務偏鄉很有興趣，曾利用暑假前往偏鄉帶英語營，甚至申請英語專長的教育替代役，硬著頭皮當完才住院開刀治療，「所以說，我覺得我對得起自己的國家。看到某些人無所不用其極的逃避兵役，連勝文、黃國昌、蔣萬安這些人現在看起來好好的，卻不需要跟大家一樣服役。就覺得點點點。」

文章公開之後，引發網友正反意見討論。一派人力挺王浩宇，表明自己也是因病可以免役，想簽自願役被拒絕，但還是努力當完了；另一派人則不挺，甚至開酸「腹股溝疝氣經手術治療後還會復發，騙人的，醫術那有那麼不好」。

▲王浩宇臉書全文截圖。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇）

據了解，國民黨副主席連勝文是因為體重過重而免役；台北市長蔣萬安則是在成功嶺服役時，因體檢判定為腰椎間盤突出，改成服補充兵14天；民眾黨主席黃國昌也曾親口表示，他是在大一前往成功嶺接受大專兵集訓時，因近視達1200度，所以被體檢驗退。

至於疝氣是否會復發，根據台北慈濟醫院公開資料顯示，醫務部副主任兼泌尿科主任蔡曜州表示，疝氣是指部分臟器位移到不正常的位置，最常見的是腹股溝疝氣，疝氣復發可能有3種因素，包含體質遺傳、生活習慣與工作、技術問題。