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社會 社會焦點 保障人權

威廉「50萬元交保」最高！閃兵9人眾交保金額一次看

記者黃彥傑、鄒鎮宇／新北報導

藝人王大陸閃兵案延燒，陳零九、陳大天、李銓、威廉、大根等9名藝人也涉案，在「大根」（黃亮鈞）搭機返台後，《模范棒棒堂》男星威廉也以50萬元交保，成為這次閃兵男團中交保金額最高的藝人。此外，大根14日深夜雙手也被衣物包住，進入新北檢。

威廉交保後，先對媒體表示「辛苦了」，隨後一臉倦容地說想要趕快回家休息。威廉在律師及親友的陪同下，坐上白色自小客車離開。

閃兵9人交保金由低至高額如下：

李九慕（李銓、34歲），以15萬元交保。

黃博石（24歲），以15萬元交保。

陳大天（小蝦、37歲），以25萬元交保。

陳信維（35歲），以20萬元交保。

▲▼威廉50萬元交保創最高！閃兵9人眾金額一次看。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼威廉的交保金額是9人中最高的。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲▼威廉50萬元交保創最高！閃兵9人眾金額一次看。（圖／記者黃彥傑翻攝）

吳致任（阿虎、39歲），以28萬元交保。

陳向熙（小熊、31歲），以28萬元交保。

陳零九（38歲），以30萬元交保。

廖亦崟（威廉、39歲），以50萬元交保。

黃亮鈞（大根、32歲），14日從泰國搭機返台，目前在刑大偵訊中。

▲▼大根。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲▼大根搭機返回台灣，目前到新北檢複訊。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲▼大根。（圖／記者黃彥傑翻攝）

據悉，藝人王大陸被抓包砸百萬找「閃兵集團」，造假醫療證明閃避兵役，檢警擴大追查發現，還有其他人涉案，不少藝人、歌手、諧星、模特兒都在其列，14日清晨持搜索票進擊，分頭將人帶回，涉案藝人包括「小蝦」陳大天、陳零九、大根、《棒棒堂》出身的「超克7」李銓等。

對此，內政部表示，任何役男、民眾或醫療人員，倘涉及偽造文書、教唆規避兵役、協助不實診斷等行為，將依「妨害兵役治罪條例」及相關法令嚴辦，絕不寬貸。本案如查明涉案役男不符免役資格，將撤銷原處分，依最新體檢結果重新判定體位，並補服兵役。

內政部提醒全體國人，兵役制度是國家安全的基石，亦是每位國民共同的責任與榮譽，切勿心存僥倖、以身試法，以免觸法受罰，得不償失。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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