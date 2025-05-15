「綠能發電」逾5成！西班牙大停電揭風險　專家警告：台灣也可能發生

▲西班牙於4月28日大規模停電，有學者認為這與大量使用再生能源有關。（圖／路透）

記者林緯平／台北報導

5月17日核三廠2號機停機，台灣將正式進入「非核家園」，這是否會導致我國進入缺電危機？能源署統計，目前核電僅佔台灣發電量3％。經濟部表示，今年陸續有多座大型燃氣機組將啟用，總裝置容量達4.813GW，加上再生能源，可確保未來供電無虞。

但專家認為核電退場，大幅增加再生能源、天然氣來發電，不僅會導致供電系統不穩定，也讓發電成本增加。清華大學核子工程與科學研究所特聘教授李敏直言，「為追求穩定、零碳排的電力，重啟核電在世界成為一股新趨勢，連於2023年廢核的德國，都出現恢復核電的聲音。」

對此，有不少學者把4月底西班牙發生大停電的事件，視為台灣未來可能會碰到的狀況。此外，35年未發展核能的義大利，也決定重新「擁核」，以助達成淨零碳排的環境目標。

西班牙綠電占比逾50% 凸顯電網韌性之重要

西班牙積極發展再生能源，規劃2035年前全面廢核，實現綠色轉型目標。國際能源署（International Energy Agency: IEA）數據顯示，西班牙2023年起透過再生能源發電占比達52.6%，以風電與太陽能為主，同時燃煤發電占比降至不到2%。然而，再生能源的間歇性問題與電網老舊暴露風險，2025年4月28日一場席捲西班牙、葡萄牙、法國南部的大停電，凸顯電力系統挑戰。

儘管這場停電原因仍未明朗，但專家推測與再生能源不穩定、基載電力不足及電網老化有關。中央大學管理講座教授梁啟源分析，風電與太陽能受天候影響，當基載（如燃氣、核電）備援不足，電網頻率大幅波動可能引發崩潰，西班牙綠能發電占比高，放大此風險。

清華大學核子工程與科學研究所特聘教授李敏說，電網中承載再生能源比例有限，高綠能供給難維持平衡，這限制跟電網狀態有很大關係。加上台灣屬於獨立電網，相比歐洲國與國之間電網相互串接，顯得更為脆弱，若未即時調整能源方針，未來台灣很容易出現類似西班牙這次的停電狀況。

國立台灣師範大學國際與社會科學院副教授楊聰榮說，台灣應該借鏡西班牙這次的停電事件，加速改善電網基礎建設、增強儲能能力，並在務實考量技術與現實的基礎上，討論先進能源技術的可能性，同時提升社會整體的電力應變能力與共識。



義大利棄核35年 宣布引進新核電

義大利原有4座營運中的核電廠，但在車諾比核災後，於1987年舉辦公投選擇廢核，自1990年起，便沒有任何核電廠營運，35年未發展核電。此後，義大利積極發展再生能源，同時也仰賴進口天然氣發電。

鑑於近年天然氣價格劇烈波動，以及為了達成淨零碳排的環境目標，義大利政府於2025年通過新法案，准許核電重新啟用。總理梅洛尼（Giorgina Meloni）表示，此法是強化國家能源安全的重要里程碑，待國會通過後，政府將頒布支持能源發展的法令。能源部長弗拉特（Gilberto Fratin）透露，義大利核電重啟計畫預計於2027年底前執行。

弗拉丁指出，這項政策開啟了「新核電時代」，與過往核電計畫截然不同。他表示：「相較於傳統大型核電廠，義大利將專注於全新技術，涵蓋核融合研究及新一代小型核分裂電廠的發展。」