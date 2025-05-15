營養師不藏私7天早餐提案　靠這款豆漿擺脫油脂陷阱

▲營養師趙函穎最推的「統一陽光陽光黃金豆豆漿＋溏心蛋紐奧良風味烤雞三明治」組合，讓一票網友直呼，「明天早餐就吃這個！」（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

無論是對學生或是上班族來說，一天的開始總是以匆匆忙忙揭開序幕，「早餐」就成了最容易妥協的一餐。如果擔心早餐店的漢堡太油膩，偶爾換成便利超商的飯糰和咖啡，就真的夠健康嗎？營養師趙函穎最近就舉出身邊常見的「間諜蛋白質」以及「NG早餐組合」，原來潛藏油脂與精緻澱粉隱憂的早餐，比你我想像的還要多！

你真的吃對蛋白質了嗎？早餐「間諜組合」藏油又藏糖

營養師趙函穎觀察，不少人早餐會選擇有肉、有蛋的餐點，以為這樣就是補充蛋白質的好選擇。「但蛋白質的來源不只分好壞，還藏著油脂陷阱！」像是有肉有蛋的漢堡加上一杯冰奶茶，熱量就上看720大卡，如果選擇燒餅油條配鹹豆漿，直接突破850大卡、脂肪超過50克，不知道要跑操場幾圈才能把熱量消耗完！

那麼該怎麼吃，才能在方便之餘又兼顧營養？營養師趙函穎表示，蛋白質可分為植物性與動物性2種來源，植物性蛋白如黃豆、豆漿和豆腐，不僅營養分布穩定，還有不飽和脂肪酸的優勢。相較之下，肉類、蛋等動物性蛋白質則容易伴隨較多油脂，尤其在早餐時間攝取過多，不知不覺就會讓一天的熱量超標。

在日常選擇上，營養師趙函穎推薦使用植物性蛋白作為早餐主力，像是「統一陽光陽光黃金豆豆漿」就是不錯的選擇。每瓶400ml的統一陽光陽光黃金豆豆漿熱量為234大卡，蛋白質有14克，脂肪控制在8.4克，而且具備零膽固醇的優勢、不含乳糖，適合對乳製品敏感的朋友。最重要的是，通勤路上經過便利超商就能輕鬆買到，依照個人飲用習慣加熱喝或直接喝都可以，對於早晨時間緊湊的學生與上班族來說，非常友善！





▲擔心早餐「蛋白質攝取不夠」還吃下過多脂肪？不妨以植物性蛋白作為早餐主力，每天一瓶「統一陽光陽光黃金豆豆漿」輕鬆補對蛋白質。

營養師7日優質蛋白質補充菜單大公開，超商就買得到的「黃金早餐組合」！

為了讓大家吃得更聰明又不用花腦筋，營養師特別設計了一份七天早餐搭配提案，

為了幫助大家更輕鬆補對蛋白質、避開油脂陷阱，營養師趙函穎設計了一套七天早餐提案，主軸就是：選擇「統一陽光陽光黃金豆豆漿」搭配超商鮮食，就能快速完成一餐，避開油脂陷阱，穩穩補到身體需要的蛋白質。

7天早餐提案，這樣吃剛剛好！

DAY 1｜統一陽光陽光黃金豆豆漿＋雙蔬鮪魚飯糰

DAY 2｜統一陽光陽光黃金豆豆漿＋冰心地瓜

DAY 3｜統一陽光陽光黃金豆豆漿＋桃木燻雞胸

DAY 4｜統一陽光陽光黃金豆豆漿＋溏心蛋紐奧良風味烤雞三明治

DAY 5｜統一陽光陽光黃金豆豆漿＋溫泉蛋（2顆）

DAY 6｜統一陽光陽光黃金豆豆漿＋炙燒明太子鮭魚飯糰

DAY 7｜統一陽光陽光黃金豆豆漿＋日式蕎麥風味麵



這份7日菜單的設計原則很清楚，每天以一瓶統一陽光陽光黃金豆豆漿作為基本早餐（熱量234大卡，蛋白質14克，脂肪8.4克），主食的蛋白質補充約抓在15～36克之間，脂肪約控制在8～18克，熱量則落在340-570大卡範圍內。視自己的飲食習慣與需求，跟著營養師的提案選購早餐，不僅可以吃到完整營養，選項也豐富多樣，就算一個月吃下來也完全不用怕吃膩！

備註：數值參考產品包裝標示及營養成分資料庫，因資料為粗估，有30%的正負差，每份產品的食材依據實際提供為主。







▲營養師趙函穎的「7日優質蛋白質補充菜單」。

▲早餐千萬不能亂吃！如果沒有時間備料烹調，在便利超商選對組合，也能讓自己營養足夠、活力滿滿！（圖／資料照）

不同於制式化的健康餐，營養師趙函穎規劃的「7日優質蛋白質補充菜單」優勢在於，全部搭配的品項都能在便利商店快速購得，而且零備料、零烹煮負擔，對於生活忙碌、時間不夠，但又希望每天有營養基礎的學生和上班族來說，這份早餐提案既實用又貼近真實生活。

營養師趙函穎還偷偷大推「統一陽光陽光黃金豆豆漿＋溏心蛋紐奧良風味烤雞三明治」的組合，直呼，「加熱吃非常的滿足，又不會有大大的負擔！」果然引起不少粉絲的興趣，紛紛表示明天一早也要衝便利超商試試看！

選對早餐組合，養成營養又輕鬆的日常好習慣

早餐應該是開啟一天活力的起點，而不是增加身體負擔的源頭。不須繁複、也不必刻意節食，選對組合，就能從早上開始讓自己更有活力！從現在起，透過這份7日早餐搭配計畫，讓「統一陽光陽光黃金豆豆漿」成為每個早晨的穩定起跑點，揪親朋好友一起吃對蛋白質，為每天的生活注入滿滿的能量。

▼讓「統一陽光陽光黃金豆豆漿」成為每個早晨的穩定起跑點。