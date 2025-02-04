過年吃太好！？統一陽光高纖豆漿救星出馬！營養師「7日搭餐術」輕鬆快速回歸

▲過年放假一不小心大魚大肉、零食餅乾吃太多，可能也讓身體沉重、精神萎靡，跟著營養師的豆漿7日飲食計畫重新找回年前有型狀態吧！（圖／記者湯興漢攝）

消費中心／綜合報導

過年天天大魚大肉、各種甜點零食連環轟炸，再加上親友聚餐無限回合，雖然當下的每一口都吃得超級滿足；但開心過後，可能也迎來身體沉重、精神萎靡的小危機。今年別擔心！讓統一陽光高纖豆漿來拯救你，透過專業營養師趙函穎安排的「統一陽光高纖豆漿7日搭餐術」，輕鬆就能回歸有型狀態！

為什麼豆漿很健康？3大理由讓你秒懂！

▲統一陽光高纖豆漿及統一陽光無加糖豆奶，能補充人體所需的蛋白質，既營養又好喝。（圖／記者湯興漢攝）

大家都知道豆漿是營養又健康的飲品，但你知道為什麼它能成為超神「年後救星」嗎？趙函穎營養師說明統一陽光高纖豆漿的厲害之處就在於它有膳食纖維，喝完能有飽足感，不必挨餓也能穩定食量，讓人一整天都輕鬆滿足。而且豆漿是植物性蛋白質，零膽固醇，喝了不僅有活力，健康度瞬間加滿！挑選無加糖豆漿或低糖豆漿是讓身體少負擔的好選擇。

量身打造！三種高纖豆漿搭餐計畫任你挑

被年後失控嚇到的你，與其採取極端手段讓身體反撲，導致挨餓後暴食，趙函穎營養師更建議大家採用「循序漸進」的方式調整飲食，從穩定開始讓身體慢慢找回平衡，為了讓每個人都能輕鬆上手，她貼心以統一陽光豆漿搭配設計出三種計畫，無論你在過年時候是「微放縱」、「小放縱」還是「太放縱」，都能找到適合自己的節奏。

Level 1初階挑戰：微放縱救星／7日每天早餐搭配高纖豆漿

早餐搭配一杯統一陽光高纖豆漿，讓你一天從健康開啟。適合剛開始改變飲食習慣的人。

Level 2進階挑戰：小放縱逆轉／7日每天早、晚餐搭配高纖豆漿

早餐和晚餐各來一杯統一陽光高纖豆漿，穩穩地幫助你縮小食量。想加速調整的朋友選這個。

Level 3終極挑戰：太放縱補救包／7日每天3餐搭配豆漿

早餐、午餐搭配統一陽光高纖豆漿，晚餐再加統一陽光無加糖豆奶，每日豆漿總飲用量在1000ml以內安心又健康！是能夠進一步提升效果的好方案。

趙函穎營養師另外也給出飲食「眉角」，早餐可以用一瓶統一陽光高纖豆漿搭配便利超商健康鮮食，像是三明治或水果沙拉，簡單又方便。午晚餐謹記少油、少糖、少澱粉原則，盡量避免炸物和勾芡，改選蒸、滷、燙、烤的低卡料理，搭配大量蔬菜與適量蛋白質，超級營養又好吃！加分小秘訣是每天多喝水，加上適度運動例如快走或有氧，效果更好。趙函穎營養師建議連續執行三週，如果覺得身體狀態已經穩定，就可以自由調整菜單，例如晚餐只喝豆漿也沒問題，讓健康變成生活的一部分！

統一陽光高纖豆漿＋便利超商飲食，年後有型回歸超輕鬆！

▲遵循營養師提供的飲食原則，搭配上統一陽光高纖豆漿，年後輕鬆找回有型狀態。（圖／記者湯興漢攝）

懶到極致不想自煮或忙碌上班族，也不必擔心難以執行，統一陽光高纖豆漿7日計畫完全不需要準備複雜的食材，趙函穎營養師直接幫大家搭配好便利超商餐點，無腦照著吃就對了！

2025年就用這份統一陽光高纖豆漿計畫，現在就開始執行，讓自己回到年前有型的最佳狀態！趙函穎營養師暖心提醒，不論是選擇哪種挑戰模式、執行成果如何，都別忘了要照顧自己的情緒，因為健康與心情的狀態是同等重要的。





