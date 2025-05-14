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少花7個月時間！桃園捷運綠線八德區第2條潛盾隧道貫通

▲桃園捷運綠線八德區第2條潛盾隧道貫通

▲桃園捷運綠線八德區第2條潛盾隧道貫通。（圖／捷工局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市捷運工程局14日表示，捷運綠線工程進度傳來好消息！八德區的G03巧克力站至新闢道路南出土段下行線潛盾隧道，於前(5月12)日正式到達貫通，象徵工程再度邁出堅實一步，成為八德區捷運第2條成功貫通的潛盾隧道。

市府捷工局說明，此次貫通的潛盾隧道位於八德區，長度約為456公尺，與去(113)年11月到達貫通的上行線潛盾隧道平行，有了第1條潛盾隧道當初克服了超大顆粒卵礫石與泥岩複合地層嚴重磨損切刃盤的經驗，施工團隊以專業技術與嚴謹態度，這次提前規劃於潛盾機掘進至約200公尺處，也是掘進地質從大南灣岩層轉為堅硬礫石地質的地方，新增地盤改良區，以利在該處地底下開艙更換168顆適合礫石層鑽掘的切刃齒。

▲桃園捷運綠線八德區第2條潛盾隧道貫通

▲於貫通2條隧道後，捷工局今年將投入7台潛盾機全力進行隧道鑽掘工作。（圖／捷工局提供）

在狹小空間成功更換完適切的刃齒後，第2條潛盾隧道貫通到達比第1條潛盾隧道少花了7個月的時間。捷工局局長劉慶豐指出，捷運綠線GC02標自G07桃園火車站以南至八德區介壽路二段，路線採地下化設計，設有4座地下車站及3座通風豎井，此段隧道全長約10.52公里，包含上下行線，共有10條隧道，目前已貫通了2條隧道，今年會投入全部7台潛盾機全力進行隧道鑽掘工作。▲桃園捷運綠線八德區第2條潛盾隧道貫通

▲捷工局全力展開捷運建設工程。（圖／捷工局提供）

捷工局預計116年將10條潛盾隧道全部貫通，而八德區地下車站也同步建設中，持續朝著119年全線通車的目標邁進。

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