林森北街頭砍殺原因曝！聊20萬債務爆衝突　雙胞胎弟弟傷勢嚴重

▲好友3人北上喝酒，聊到20萬債務，欠債的黃男不滿要下車遭阻，竟持刀砍殺雙胞胎兄弟。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市中山區林森北路14日凌晨6時許發生酒後口角衝突案，其中1人持刀砍殺1對雙胞胎兄弟檔，導致兄弟2人多處刀傷，其中弟弟脖子中刀，傷勢嚴重，緊急將2人送往醫院救治，據悉，3人從桃園北上赴約，準備回桃園時發生口角嫌隙釀禍。

警方調查，29歲的陳姓雙胞胎兄弟檔與37歲的黃姓友人，13日晚上被朋友邀請北上，在中山區林森北路上的酒店喝酒，直至凌晨6時許準備返回桃園住處，於是叫了代駕幫忙開車，載著3人以及另名女子準備搭車一起返回桃園。

熟料，代駕將車開到林森北路、民生東路口附近，陳姓雙胞胎兄弟檔在車上向黃提出20萬的債務問題，導致欠債的黃不滿，當場要代駕路邊停車準備離去，結果陳姓兄弟立刻上去要勸阻黃，並且將其拉回車上一起返回桃園。

黃姓男子因為酒後感覺被洗臉、沒面子，一時情緒上來，竟然掏出水果刀追砍2人，導致兄弟檔紛紛中刀，其中陳姓弟弟脖子被砍一刀傷勢嚴重，緊急送往醫院救治，警方到場後將黃男帶回派出所偵訊。

警消到場時發現陳姓哥哥胸部及左右手、腿部有多處刀傷，另外弟弟則是脖子中刀，2人均送往馬偕醫院，同時在現場找到被砍斷的水果刀，黃男依照殺人未遂罪嫌送辦。