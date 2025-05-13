桃園罷團爆募款爭議又內鬥　牛煦庭嗆「詐騙集團」：司法應偵查

▲牛煦庭嗆罷團如詐騙集團。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

全台大罷免二階連署陸續送件，而昔日有「桃園六結義」之稱的桃園地區6個罷團，日前才聯合送件，沒想到如今卻被週刊爆出內鬨，其原因竟與金流不清有關，且罷免國民黨立委牛煦庭的領銜人、牧師陳曉煒私下頻傳募款爭議，罷團更分裂2派互爭主導權。牛煦庭今（13日）對此諷刺，罷團屢屢聲稱是公民運動，實卻為爭權奪利的政治鬥爭，究竟有無違法募款，司法應該主動介入偵查，也再呼籲陳出來公開辯論，不要躲。

根據鏡週刊今日報導指出，陳曉煒在二階連署期間，一度欲宣布將帳戶信託、公布帳戶，呼籲各界捐款，結果遭會計師以違反政治獻金法、「不想成為下一個端木正」為由拒絕。爆出募款疑慮後，多名志工另起爐灶獨立運作，為爭主導權，陳曉煒還率人到龜山連署站搶奪連署書，因現場一名女議員雙膝跪地求收手，陳一行人才作罷。

牛煦庭說，這些精彩的故事，週刊選在連署送出後才披露內幕細節，顯然經過精心策畫，是為了搶功、切割、還是布局2026？他要提醒大家不要忘了，連署書都是個資，在不同人團體手上，流來流去、通通看光光。

牛煦庭諷刺，某議員下跪護連署，神隱議員功勳卓著，到底是誰，應該光明正大站出來接受表揚，畢竟可以毫無是非、黑箱喬事，真是大局為重、表現傑出。

牛煦庭說，罷免募款屢傳爭議，對手是教會、又是六區聯合的複合式資源轟炸，他們自稱公民團體，陳曉煒是否應該以高道德標準自我要求，公開相關的支出和金流，以昭公信？還是要繼續逃避責任，放任款項流向不明、公私不分？公益勸募條例、政治獻金法有規定募款的條件，掛宗教羊頭賣政治狗肉，沒有違法募款的問題嗎？司法是否應該主動介入偵查？

牛煦庭強調，自己從政以來自奉嚴謹，「勇敢」「厚道」是家訓，很少爆料、也很少攻擊對手私德，之前要求公開辯論，也公開承諾在辯論的場合，不會去談私德問題，辯論邀請仍然有效，如果陳曉煒還希望這場對決回歸正常，請不要逃避這場罷免的主軸，出來公開辯論，不要再躲，「否則你們通通是亂法謀私、獐頭鼠目的詐騙集團。」