性侵妙齡女病人挨告！台大淫醫躲桃園看診3年　判刑遭曝光急辭職



▲台大黃姓住院醫師在台大醫院性侵女病患後，繼續到桃園某婦產科診所看診3年。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者沈繼昌、郭玗潔／桃園報導

台大醫院一名黃姓婦產科住院醫師，2021年6月在趁值勤急診診療工作時，藉口要做「性反應測試」，性侵來就診的年輕女子，遭台北地方法院判刑3年。桃園市衛生局查出，黃姓醫師於台大醫院受訓後，從2022年4月起至今，在桃園八德區某婦產科診所執業長達3年，評價相當兩極。離譜的是，黃男被判有罪後仍低調繼續任職，直到7天後整起案件遭《ETtoday新聞雲》於母親節曝光，才火速於隔天(12日)請辭。

據了解，黃男因性侵急診女病患挨告後，立即請來3名律師組成律師團為自己辯護，一審法官判定他犯對受照護之人利用機會性交罪，處3年徒刑。而黃案發後已離開台大醫院，並於桃園市八德區某診所任職，全案5月5日一審宣判後，黃男未主動告知診所，仍繼續低調看診，直到犯行於母親節(11日)當天遭《ETtoday新聞雲》揭發，黃男才在隔天於診所上班日立刻辭職。

據了解，黃男在台大醫院犯案後，遭到性騷擾申訴，但仍順利完成訓練，並改到桃園市八德區的婦產科診所任職，3年多期間為大量婦女看診，評價相當兩極，有不少被他看診過的網友分享經驗，表示「我老婆也是給她接生，產檢到生產都是他，感覺是相當正常，畢竟我們不是當事人，無法完全了解當時情況，但該負的責任就去面對吧」、「希望只是年輕自我保護意識不足誤會，黃醫生是好醫生，產檢到生產都有細心照顧關心」、「我也給他看過很多次，說實在很不像狼醫」、「看診期間都沒有感受到不舒服，真的好震驚」。

不過，也有網友爆料「omg我當初高層次給他做～～女兒一開始不配合，他最後說要照小孩的臉，還說來看看這個讓我照這麼久的賤貨的臉.....」、「原先有給他看過，但好不喜歡他，看什麼都很久，整個過程也覺得他不夠專業，還好直覺對！有換醫生」。