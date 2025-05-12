遭前男友偷拍性影像威脅！還分享友人看　女身心崩潰獲賠17萬

▲遭前男友偷拍性影像威脅，女子身心崩潰獲賠17萬元。（圖／示意照與本案無關／取自免費圖庫Pexels）

記者郭世賢／基隆報導

曾姓男子與前女友交往期間，未經同意在住處偷拍她的私密部位及性愛影像，並播放給翁姓、李姓男子觀看。案發後，受害女子身心受創，前往精神科就診，並向曾男求償50萬元。基隆地方法院審理後，判曾男應賠償醫療費用1萬4900元，並酌定精神慰撫金16萬元，共計應賠償17萬4900元。全案可上訴。

判決指出，女子指控曾男於2022年9月17日晚間，以LINE訊息表達對她另結新歡的懷疑，她當時否認。當晚11時下班後，曾男出現在她騎車返家途中，擋住去路並出示其私密照片，威脅稱手上還握有隱私影像，揚言將分享他人，女子迫於壓力只好上車，之後趁至超商購物時設法逃離。

女子指出，曾男先前在住處安裝監視設備，偷拍她的私密影像及雙方親密過程，並未經同意播放給翁、李兩人觀看，嚴重侵犯隱私。事後她罹患創傷後壓力症候群，並負擔精神科就診費用。

曾男於庭審中表示，不爭執女子的指控內容，但認為50萬元的賠償金額過高，無力負擔。法院審酌後認為，曾男已在刑事部分分別依強制罪、違反個資法被判刑3月及5月，事證明確，女子求償有據。

法院考量女子高職肄業、目前無業，名下有不動產；曾男國中肄業，從事汽車美容，月收3至4萬元，名下亦有房屋與汽車，酌定精神慰撫金為16萬元，加上醫療費1萬4900元，判曾男應賠償共17萬4900元。