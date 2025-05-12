2正妹信義區用餐遭背後男偷拍！店員好心提醒　他秒刪手機照片

記者張君豪／台北報導

兩名正妹11日下午4時30分在北市信義區松壽路「Fake sober」用餐拍照時，遭到一名年約50歲男子在她們身後偷拍，經好心店員提醒後，兩女嚇得花容失色立刻報警處理，轄區信義警方證實接獲民眾報案，派員到場處置，發現涉嫌人曾男當時確實用手機偷拍在店內用餐的翁、陳兩名女子，但店員經曾男同意後檢視其手機、雲端相簿，卻沒有發現兩名女子被拍攝的影像，原來曾男在警方到場前，已經先將相簿內照片刪除，警方到場抄錄雙方資料後告知報案人權益。



被害人透過Threads 貼文反映上情，「在fakesober被偷拍，還好有女店員來提醒，我看他要走的時候一氣之下去找他對峙；男店員就出來關心我們、幫我們叫警察，前面都有證據了還死不承認，真的有事。」

▲兩正妹在信義區用餐遭男子偷拍，熱心店員向警方說明當時情況。（圖／記者張君豪翻攝）

11日晚間翁、陳兩女心有不甘，到三張犁派出所對涉嫌偷拍的曾男提出性騷擾告訴及申訴，警方依規定開案受理，製作警詢筆錄後將全案依涉犯性騷擾防治法將曾男函送法辦，並依性平流程規定辦理。

獨／飼主稱「比特犬會開窗」 關鍵7秒車窗畫面打臉！



獨／比特犬11天連咬2騎士 監視器影片曝光「2大疑點」都是狗開窗



比特犬11天內兩度開車窗咬傷騎士 警移送動保處裁罰飼主