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北京已向4間稀土製造商「發放出口許可」　路透：福斯汽車在列

▲稀土 。（圖／路透社）

▲路透社指出，中國稀土限制已經鬆綁 。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合報導

《路透社》13日引述消息人士說法獨家報導，中國已向至少4間稀土磁鐵生產商，發放了出口許可證，其中包括德國福斯汽車（Volkswagen）的供應商。

稀土是一組17種的元素，被廣泛用於國防、電動汽車、能源與電子產業，但目前全球提煉後稀土約90%來自中國，使得各國政府與企業嚴重依賴，而沒有替代供應國。

美國總統川普4月2日宣布對等關稅之後，北京也對稀土出口實施限制，作為反制措施。但不到1個月後，中國政府又重新發放出口許可證，扭轉了長久等待的業界預期。

▲▼福斯汽車（Volkswagen）。（圖／路透）

▲據悉福斯汽車曾經為了稀土限制向北京求助。（圖／路透）

報導提到，中國「包頭天和磁材科技股份有限公司」（Baotou Tianhe Magnetics），專門生產用於電動汽車與油電混合車馬達的磁鐵，4月底已獲得向福斯汽車出口產品的許可。在此過程中，該車廠曾向北京尋求協助。

據悉，稀土出口許可，只會發放給擁有歐洲和越南客戶的供應商。目前已知，許可證是按照4間供應商的客戶逐一發放，尚不清楚4間公司的「所有客戶」是否都能夠獲准。

此外，這些許可證是在美中貿易戰13日降溫之前發放的。消息人士認為，隨著雙邊緊張關係緩解，美國客戶或許更容易獲得批准。

 
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